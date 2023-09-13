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USB-C搭載、Proはチタンで軽量化！ iPhone 15徹底大特集 第23回

Apple Watchシリーズ9とUltra 2対応の新作バウンスバンドも発売

CASETiFY、iPhone 15シリーズ対応の新型スマホケースを発売

2023年09月13日 19時15分更新

文● ASCII

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CASETiFY iPhone 15ケース

　CASETiFY（ケースティファイ）は9月13日、Appleより世界同時発表されたiPhone 15シリーズ対応の新型スマホケースを発売した。

　7つの「Best of IFA 2023」メディアアワードを受賞した、CASETiFY史上最強のプロテクションを誇るという「ウルトラ バウンスケース」や「インパクト リングスタンド ケース」など、さまざまなライフスタイルに合わせた新作ケースを展開。

CASETiFY Apple Watchバンド

　また、Apple Watchシリーズ9とUltra 2に対応する新作バウンスバンドも発売。

CASETiFY iPhone 15ケース

■ウルトラ バウンスケース
価格：1万5070円

CASETiFY iPhone 15ケース

■バウンスケース
価格：1万2320円

CASETiFY iPhone 15ケース

■インパクト リングスタンド ケース（新作）
価格：1万1000円

CASETiFY iPhone 15ケース

■インパクトケース
価格：8910円～

CASETiFY Apple Watchバンド

■バウンスバンド（新作）
価格：9460円

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