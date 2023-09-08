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USB Type-CのiPadでもハイレゾ音質を楽しめる

MFi認証取得のUSB Type-Cドングル型DACアンプ「RK-DA70C」

2023年09月08日 20時00分更新

文● ASCII／山﨑

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DAC

　ラディウスは、USB Type-C接続の超小型DACアンプ「RK-DA70C」を9月下旬に発売する。予想実売価格は1万5950円前後。

　本製品は、USB Type-C搭載デバイスに接続し、ハイレゾ対応イヤホン利用時に最大32bit/384kHz（PCM）、最大1bit/5.6MHz（DSD）DoP再生が可能な、3.5mmジャック搭載のドングル型のDACアンプ。MFi認証を取得し、Android端末やパソコンだけでなくiPadでの動作も保証される。

　なお、接続するハイレゾイヤホンやヘッドセットなど、オーディオ機器のリモコン・マイク機能は利用できない。

MFi認証を取得済

　DACにはESS Technologyの「ES9270C」を搭載。同社の特許技術である「Hyperstream DAC」と「タイムドメイン・ジッターエリミネーター回路」を備え、高水準のオーディオ特性を実現。高精度な信号変換やノイズシェーピング技術により、超小型ながらクリアなサウンドを再生する。

USB Type-Cを搭載するさまざまなデバイスに対応

　筐体は軽量・高剛性のアルミニウム製。バスパワー駆動で重量およそ7g、全長10cmというコンパクトさで、iPadやPCといっしょに持ち運びやすい。対応OSはiPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降。

　なおRK-DA70C接続時は、無料版ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER Lite」のハイレゾ再生機能を課金購入しなくても利用できる。

　

RK-DA70C　スペック概要
ビットレート/
サンプリングレート		 PCM：最大32bit/384kHz
DSD：最大1bit/5.6MHz
周波数特性 10Hz-160,000Hz
(@fs=384kHz)
S/N比 130dB
(@16Ω負荷、A-weight)
最大出力 0.7Vrms(@16Ω負荷)
1.0Vrms(@32Ω負荷)
対応インピーダンス 16Ω～600Ω
入力端子 USB Type-Cコネクター
出力端子 3.5mm
ステレオミニジャック(3極)
電源 バスパワー駆動

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