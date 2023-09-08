MFi認証取得のUSB Type-Cドングル型DACアンプ「RK-DA70C」

ラディウスは、USB Type-C接続の超小型DACアンプ「RK-DA70C」を9月下旬に発売する。予想実売価格は1万5950円前後。
本製品は、USB Type-C搭載デバイスに接続し、ハイレゾ対応イヤホン利用時に最大32bit/384kHz（PCM）、最大1bit/5.6MHz（DSD）DoP再生が可能な、3.5mmジャック搭載のドングル型のDACアンプ。MFi認証を取得し、Android端末やパソコンだけでなくiPadでの動作も保証される。
なお、接続するハイレゾイヤホンやヘッドセットなど、オーディオ機器のリモコン・マイク機能は利用できない。
DACにはESS Technologyの「ES9270C」を搭載。同社の特許技術である「Hyperstream DAC」と「タイムドメイン・ジッターエリミネーター回路」を備え、高水準のオーディオ特性を実現。高精度な信号変換やノイズシェーピング技術により、超小型ながらクリアなサウンドを再生する。
筐体は軽量・高剛性のアルミニウム製。バスパワー駆動で重量およそ7g、全長10cmというコンパクトさで、iPadやPCといっしょに持ち運びやすい。対応OSはiPadOS 15、AndroidOS 12、MacOS 13.2、Windows10以降。
なおRK-DA70C接続時は、無料版ハイレゾ再生アプリ「NePLAYER Lite」のハイレゾ再生機能を課金購入しなくても利用できる。
|RK-DA70C スペック概要
|ビットレート/
サンプリングレート
|PCM：最大32bit/384kHz
DSD：最大1bit/5.6MHz
|周波数特性
|10Hz-160,000Hz
(@fs=384kHz)
|S/N比
|130dB
(@16Ω負荷、A-weight)
|最大出力
|0.7Vrms(@16Ω負荷)
1.0Vrms(@32Ω負荷)
|対応インピーダンス
|16Ω～600Ω
|入力端子
|USB Type-Cコネクター
|出力端子
|3.5mm
ステレオミニジャック(3極)
|電源
|バスパワー駆動