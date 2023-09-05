ドクターイエローを一部公開！ 「JR東海 浜松工場へGO」ツアーが魅力

JR東海ツアーズは、JR東海浜松工場で10月21日（土）、22日（日）に開催される新幹線特別見学体験「JR東海 浜松工場へGO」ツアーの販売を開始した。浜松工場での滞在時間は約2時間〜2時間30分を予定しており、ひとりから参加可能。

気になるツアー内容だが、団体専用列車で浜松工場に直接入場した後、浜松工場内をじっくりめぐるというもので、ドクターイエローの（一部）車内や保守用車両の見学のほか、特別な通路を通って下から新幹線を眺めることができる。ドクターイエローは車体を背景にした記念撮影も可能だ。また、先頭車同士を連結した2両編成の日本一短い新幹線や、東海道新幹線内唯一の踏切を通過するといった特別プログラムも用意される。ツアー価格は東京都内発で2万6500円〜（0～6歳でも席を用意するため「こども」の旅行代金が必要）。

ツアープランは「浜工団体専用列車 新幹線利用プラン（普通車指定席／グリーン車指定席）」、「往路のみ 団体専用列車 在来線利用(片道)プラン」、「貸切バス利用プラン」の3種類で、すべて日帰りでの参加となる。

■【浜工団体専用列車 新幹線利用プラン】

東京駅・品川駅・新横浜駅・名古屋駅・京都駅・新大阪駅発着

・東京駅、品川駅発 2万6500円～3万3500円

・新横浜駅発 2万6100円～3万3100円

・新大阪駅発 2万7500円～3万4500円

・京都駅発 2万5900円～3万2900円

・名古屋駅発 1万8000円～2万円

首都圏地区発

往路：東京6：54発→品川7：01発→新横浜7：12発→浜松工場9：15頃着（団体車両で浜松工場へ直接入場）

復路：11：45頃発→新横浜14：08着→品川14：20着→東京14：27着

関西・中部地区発

往路：新大阪12：00発→京都12：16発→名古屋12：51発→浜松工場14：15頃到着（団体車両で浜松工場へ直接入場）

復路：17：10着発→名古屋18：33着→京都19：09着→新大阪19：24着

■往路のみ 団体専用列車 在来線利用(片道)プラン

・三島駅、沼津駅、富士駅発...1万5900円

・清水駅、静岡駅発 1万5400円

・藤枝駅、島田駅、菊川駅、掛川駅 1万5100円

・袋井駅、磐田駅発 1万4600円

往路：三島10：53発→沼津→富士→清水→静岡→藤枝→島田→菊川→掛川→袋井→磐田→浜松13：07着→（貸切バス）→浜松工場14：15頃着

復路：浜松工場17：10頃発→（貸切バス）→浜松駅17：30～18：00頃解散予定

■貸切バス利用プラン

・浜松駅発着 1万2000円

往路：浜松駅13：30発→浜松工場14：15頃到着

復路：浜松工場17：10頃発→浜松駅17：30～18：00頃解散予定

※出発時刻、到着時刻などダイヤは変更となる場合あり