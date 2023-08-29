週刊アスキー No.1454(2023年8月29日発行)

特集1はゲーミング液晶＆有機ELディスプレーの選び方。スペックの読み方から注目の製品の紹介まで。特集2は炊飯器。2023年の高級品はこれだけ違う！
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【表紙の人】
涼雅
【特集】
ゲーミングディスプレーの選び方
【特集】
2023年の高級炊飯器 徹底検証
【ニュース】
セガとサガは1文字違い 佐賀にSEGA空港が１日限定で誕生／ASCII Top Stories
【ASCII Power Review】
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台湾TEXのスペースセーバーキーボード「Shura」（修羅）／T教授の戦略的衝動買い
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ブルーとレッドが映える65%キーボードがZALMANから登場ほか／ASCII秋葉原情報局
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人気のプロ仕様ゲームパッド「Victrix Pro BFG」ほか／ジサトラ！
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ゼルダライクACTRPG「オーシャンホーン2：亡国の騎士」／アスキーゲーム部
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サイクリストにおすすめの便利アイテム／アスキーストア通信
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福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／8/29-9/4
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NeXT=完全予想
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■通巻：1454号
■発行：2023年8月29日(火)
■次号発行予定：2023年9月5日(火)