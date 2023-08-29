このページの本文へ

週刊アスキー No.1454(2023年8月29日発行)

2023年08月29日 00時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

特集1はゲーミング液晶＆有機ELディスプレーの選び方。スペックの読み方から注目の製品の紹介まで。特集2は炊飯器。2023年の高級品はこれだけ違う！

表紙をクリックすると、一部記事を読める「立ち読み版」が開きます

週アス最新号は8月29日（火）発行です。
電子版週刊アスキーの購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。
★アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】
涼雅

【特集】
ゲーミングディスプレーの選び方

【特集】
2023年の高級炊飯器 徹底検証

【ニュース】
セガとサガは1文字違い　佐賀にSEGA空港が１日限定で誕生／ASCII Top Stories

【ASCII Power Review】
SIGMA 14mm F1.4 DG DN Art

【連載】
台湾TEXのスペースセーバーキーボード「Shura」（修羅）／T教授の戦略的衝動買い

【連載】
JavaScriptの部屋

【ニュース】
ブルーとレッドが映える65%キーボードがZALMANから登場ほか／ASCII秋葉原情報局

【連載】
人気のプロ仕様ゲームパッド「Victrix Pro BFG」ほか／ジサトラ！

【連載】
ゼルダライクACTRPG「オーシャンホーン2：亡国の騎士」／アスキーゲーム部

【連載】
今週のねこちゃん写真館

【連載】
ローソンの冷凍「天下一品」ほか／今週のグルメ

【連載】
PayPalが“ドル”を発行　ステーブルコインで仮想通貨が買い物用に?／ASCII倶楽部に行こう!!

【連載】
サイクリストにおすすめの便利アイテム／アスキーストア通信

【ニュース】
無制限AIいらすとやが正式リリース　商用利用OKで実写の素材も生成ほか／ASCII.jp News

【連載】
今週のグラビア

【連載】
福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／8/29-9/4

【連載】
NeXT=完全予想

Newsstand（定期購読）およびBOOK☆WALKER、Kindle、Kobo（ともに単号販売）で電子版を配信しています。各電子書店での詳しい購入方法は、下記リンクの記事をご参照ください。

週刊アスキー No.1454(2023年8月29日発行)[Amazon]

Newsstandで電子書籍版をダウンロード

アスキーでは、電子版週刊アスキーが読み放題になるサービス「ASCII倶楽部」を展開中です。会員期間中は2013年からのバックナンバーも読み放題！

電子版の週刊アスキーが、2013年から最新号までバックナンバー読み放題！

■通巻：1454号
■発行：2023年8月29日(火)
■次号発行予定：2023年9月5日(火)

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

週刊アスキー最新号

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

ASCII.jp Focus

一覧へ

MITテクノロジーレビュー

  • 角川アスキー総合研究所
  • アスキーカード
ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中