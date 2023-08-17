ASUSとZOTACのGeForce RTX 4090用ウォーターブロックがAlphacoolから

Alphacoolから、GeForce RTX 4090搭載ビデオカード用ウォーターブロック「Alphacool Core Geforce RTX 4090 Strix + TUF with Backplate」と「Alphacool Core Geforce RTX 4090 AMP with Backplate」が発売された。価格は3万9380円。秋葉原では、オリオスペックで販売中だ。

いずれの製品もGPUだけではなくRAM/VRMも同時に冷却できるフルカバータイプのウォーターブロック。5VアドレサブルRGBを内蔵し美しく発光させることもできるほか、標準でアルミ製バックプレートが付属する。ラインナップはASUS ROG StrixまたはTUF Gamingシリーズ用とZotac RTX 4090 AMPまたはTrinity用の2モデルとなっている。