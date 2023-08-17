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Alphacool「Alphacool Core Geforce RTX 4090 Strix + TUF with Backplate」、「Alphacool Core Geforce RTX 4090 AMP with Backplate」

ASUSとZOTACのGeForce RTX 4090用ウォーターブロックがAlphacoolから

2023年08月17日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　Alphacoolから、GeForce RTX 4090搭載ビデオカード用ウォーターブロック「Alphacool Core Geforce RTX 4090 Strix + TUF with Backplate」と「Alphacool Core Geforce RTX 4090 AMP with Backplate」が発売された。価格は3万9380円。秋葉原では、オリオスペックで販売中だ。

GeForce RTX 4090搭載ビデオカード用ウォーターブロック「Alphacool Core Geforce RTX 4090 Strix + TUF with Backplate」

　いずれの製品もGPUだけではなくRAM/VRMも同時に冷却できるフルカバータイプのウォーターブロック。5VアドレサブルRGBを内蔵し美しく発光させることもできるほか、標準でアルミ製バックプレートが付属する。ラインナップはASUS ROG StrixまたはTUF Gamingシリーズ用とZotac RTX 4090 AMPまたはTrinity用の2モデルとなっている。

GPUだけではなくRAM/VRMも同時に冷却できるフルカバータイプのウォーターブロック

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