ASUS、RTX 40シリーズ搭載対象製品購入でゲームがもらえる「オーバーウォッチ2：インベーション バンドルキャンペーン」開催中

ASUS JAPANは8月11日より、「オーバーウォッチ2：インベーション バンドルキャンペーン」を開催中。
GeForce RTX 40シリーズを搭載したキャンペーン対象製品を購入することで、「オーバーウォッチ2：インベーション」アルティメット・バンドルを獲得できる。参加方法は、キャンペーン対象のASUS製品を購入して応募フォームに必要情報を明記の上応募。応募フォームに入力したメールアドレスにゲームコードが配布されるので、届いたコードをNVIDIAのキャンペーンページで入力するとゲームコードに引き換えることができる。
オーバーウォッチ２：インベーション バンドルキャンペーン
開催期間
対象製品購入期間 : 8月11日～9月9日
ASUSコード発行期間 : 8月11日～10月2日
NVIDIAキャンペーンサイトからのゲームコード引換期限：10月9日まで
賞品：ゲーム：オーバーウォッチ2：インベーション
１.アルティメット・バンドル
Overwatch 2: Invasion Story Missions
Null Sector Premium Battle Pass with 20 Tier Skips
2000 OW2 Coins
Sojourn Legendary Skin
Cassidy Legendary Skin
Kiriko Legendary Skin
２.1000 Additional OW2 Coins
対象製品
GeForce RTX 4090／RTX 4080／RTX 4070 Ti／RTX 4070／RTX 4060 Ti／RTX 4060が搭載されたビデオカードとノートPC
（詳しくはキャンペーンページを確認のこと）