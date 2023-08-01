「地球防衛軍」シリーズや「サムライメイデン」などPlayStation 5＆PlayStation 4タイトルがお安く！
あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開
ディースリー・パブリッシャーは、PlayStation Storeで開催している「Summer Sale 第2弾」に提供しているタイトルラインアップを公開。セール期間は、2023年8月16日まで。
今回のセールでは、3Dアクションシューティング『地球防衛軍6』本編の25％オフに加え「シーズンパス」も20％オフで登場。ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』は本編と「デラックスアップグレードセット」がどちらも25％オフとなっている。
さらに『THE テーブルゲーム』が初のセール参加で20％オフなど、人気PS5＆PS4ソフトが大特価に。サマーセール後半も超お買い得となっているので、お見逃しなく。
PS Store「Summer Sale 第2弾」
開催期間：2023年8月1日～8月16日まで
セールページ：https://www.d3p.co.jp/information/event/255/
タイトルピックアップ
▼PS5／PS4『地球防衛軍6』
8980円 ⇒ 6735円（25％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
▼PS5／PS4『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
7920円 ⇒ 5940円（25％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼PS4『バレットガールズ ファンタジア D3P THE BEST』
2852円 ⇒ 1426円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA09978_00-BGPHANTASIAPS4XX
©2018 SHADE Inc. ©2018 D3 PUBLISHER
▼PS5／PS4『SIMPLEシリーズG4U Vol.2 THE テーブルゲーム Deluxe Pack』
1980円 ⇒ 1584円（20％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13340_00-0745522658614709
TM&©Othello,Co.and MegaHouse
©2022 D3 PUBLISHER
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