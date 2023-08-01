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ゲーム  >  ニュース  >  あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

「地球防衛軍」シリーズや「サムライメイデン」などPlayStation 5＆PlayStation 4タイトルがお安く！

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

2023年08月01日 16時30分更新

文● ASCII

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

　ディースリー・パブリッシャーは、PlayStation Storeで開催している「Summer Sale 第2弾」に提供しているタイトルラインアップを公開。セール期間は、2023年8月16日まで。

　今回のセールでは、3Dアクションシューティング『地球防衛軍6』本編の25％オフに加え「シーズンパス」も20％オフで登場。ガールズ剣戟アクション『サムライメイデン』は本編と「デラックスアップグレードセット」がどちらも25％オフとなっている。

　さらに『THE テーブルゲーム』が初のセール参加で20％オフなど、人気PS5＆PS4ソフトが大特価に。サマーセール後半も超お買い得となっているので、お見逃しなく。

PS Store「Summer Sale 第2弾」

開催期間：2023年8月1日～8月16日まで
セールページhttps://www.d3p.co.jp/information/event/255/

タイトルピックアップ

▼PS5／PS4『地球防衛軍6』

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

8980円 ⇒ 6735円（25％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6MASTERPKG000

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

▼PS5／PS4『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

7920円 ⇒ 5940円（25％オフ）
※PS5版へ無料アップデート対応
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

©2022 SHADE Inc.　©2022 D3PUBLISHER

▼PS4『バレットガールズ ファンタジア D3P THE BEST』

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

2852円 ⇒ 1426円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA09978_00-BGPHANTASIAPS4XX

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

©2018 SHADE Inc. ©2018 D3 PUBLISHER

▼PS5／PS4『SIMPLEシリーズG4U Vol.2 THE テーブルゲーム Deluxe Pack』

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

1980円 ⇒ 1584円（20％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA13340_00-0745522658614709

あの定番タイトルもお買い得に！D3PのPS Storeでの「Summer Sale 第2弾」ラインアップを公開

TM&©Othello,Co.and MegaHouse
©2022 D3 PUBLISHER

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