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Barrow「External water-cooling dock EXWCA-480T」、「Barrow External water-cooling dock EXWCA-720T」

ラジエーター、リザーバー、ポンプを外付けにした水冷ボックスが登場

2023年07月30日 00時12分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　Barrowから、外付けの水冷ボックス「External water-cooling dock EXWCA-480T」(240mmモデル/5万6980円)と「Barrow External water-cooling dock EXWCA-720T」(360mmモデル/6万7980円)が登場。オリオスペックで販売中だ。

ラジエーター、リザーバー、ポンプ、冷却用ファンを外付け化した「Barrow External water-cooling dock EXWCA-720T」

　この製品は、ラジエーター、リザーバー、ポンプ、冷却用ファンを外付け化したもの。ラジエーターはそれぞれ2個搭載し、240mmモデル「External water-cooling dock EXWCA-480T」と360mmモデル「Barrow External water-cooling dock EXWCA-720T」をラインナップする。

ラジエーターは前後にそれぞれ2個搭載する

　電源はペリフェラル4ピン、またはDC12V（別途ACアダプターなどが必要）による供給が可能で、背面側ボトム部分にはG1/4サイズのフィッティングやファン/ポンプ速度調整つまみを備える。ラジエーターやリザーバー、ポンプを外付けとすることで、PCケース内部で組み合わせる水冷チューブによる配管もより自由度が増すはずだ。

内部にリザーバー、ポンプも搭載。外付けとすることで、PCケース内部をより広々使える

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