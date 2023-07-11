JBL、ゼンハイザーのワイヤレスイヤホンがAmazonプライムデーでお買い得に！

Amazonプライム会員限定の大セール「プライムデー」が12日の23時59分まで開催中だ。様々な目玉商品が登場しているが、今回はゼンハイザー、JBLといった有名ブランドの完全ワイヤレスイヤホンを紹介する。
ゼンハイザー
「MOMENTUM True Wireless 3 Graphite」
ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤホン「MOMENTUM True Wireless 3 Graphite」は本社開発ドライバーにaptX Adaptive対応が特徴。Bluetooth 5.2接続で、外音取込やマルチポイントにも対応し、ノイキャンももちろん搭載。また、IPX4の防滴仕様でもある。定価3万9930円のところ、プライムデーセールで25％オフの2万9800円になっている。
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|【Amazon.co.jp限定】 ゼンハイザーSennheiser ワイヤレスイヤホン MOMENTUM True Wireless 3 Graphite 本社開発ドライバー 低遅延 aptX Adaptive マルチポイント ノイキャン 外音取込 Bluetooth 5.2+Class1 途切れにくい Qi充電 通話
JBL「TOUR PRO+ TWS」
JBLの完全ワイヤレスイヤホン「TOUR PRO+ TWS」はハイブリッドノイズキャンセリング搭載で、バッテリー持続時間が最大32時間という、長時間音楽を楽しめるモデル。IPX5の生活防水対応だ。プライムデーセールではなんと42％オフで、2万240円が1万1800円になっている。
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|JBL TOUR PRO+ TWS 完全ワイヤレスイヤホン ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX5/Bluetooth対応/ワイヤレス充電対応/ブラック/JBLTOURPROPTWSBLK