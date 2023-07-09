ファーウェイのスマートウォッチ／オーディオ機器がプライムデーで大幅割引

ここのところウェアラブル端末やオーディオ機器に力を入れているファーウェイだが、「Amazonプライムデー」の先行セールでそれらの製品が大幅割引販売中だ。
具体的には最新スマートバンド「HUAWEI Band 8」のAmazon.co.jp限定モデル（ナイロンブラック）が6800円、1世代前の「HUAWEI Band 7」が4990円。
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|【Amazon.co.jp限定】HUAWEI Band 8 ナイロンブラック iPhone Android 対応
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|HUAWEI スマートウォッチ Band 7 フルビューディスプレイ1.47インチ 2週間持続バッテリー 心拍計 グラファイトブラック【日本正規代理店品】 LEA-B19
HUAWEI WATCHシリーズの基本機能を揃えたお手頃モデルの「HUAWEI WATCH GT 3 SE」のワイルドネスグリーンが1万7955円。
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|HUAWEI WATCH GT 3 SE スマートウォッチ ワイルドネスグリーン iOS/Android対応
本体部分を取り外して、バンドを交換できるのが新しい「HUAWEI WATCH GT Cyber」が2万5200円。
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|HUAWEI WATCH GT Cyber スマートウォッチ ミッドナイトブラック iOS&Android対応
オーディオ機器では、インナーイヤー型でありながらANC機能を搭載する最新モデル「HUAWEI FreeBuds 5」が1万6800円、スピーカー内蔵のオーディオグラス「HUAWEI Eyewear」のウェリントン型フルリムが2万5460円。
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|HUAWEI FreeBuds 5 完全ワイヤレスイヤホン ハイレゾ認証取得 迫力のある低音 アダプティブEQ 優雅な曲線デザイン マグネットダイナミックドライバー IP54準拠 フロストシルバー
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|HUAWEI Eyewear ウェリントン型フルリム Bluetoothワイヤレススマートグラス レンズ交換可能 スマートコントロール マイク+プライベートステレオスピーカー搭載 長時間バッテリー 電話対応 ブラック 【日本正規代理店品】
デビアレによるチューニングが話題になったBluetoothスピーカー「HUAWEI Sound Joy」が9980円。
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|HUAWEI Sound Joy Bluetoothスピーカー USBC充電 IP67防塵防水 DEVIALETチューニング Spruce Green 【日本正規代理店】
まだまだいろいろな製品がセール対象なので、チェックするといいだろう。