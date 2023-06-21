ラグフリーで低遅延を実現したゲーミングヘッドセットTurtle Beach「Stealth 600 Gen 2 USB」

SB C&Sは6月2１日、米VOYETRA TURTLE BEACH, INCが展開するコンソールゲーミングヘッドセットブランド「Turtle Beach」の「Stealthシリーズ」から、ゲーミングヘッドセット「Stealth 600 Gen 2 USB」とゲーミングチャットヘッドセット「Recon Chat」の取り扱いを発表した。



Stealth 600 Gen 2 USBはPlayStation 5やPlayStation 4、PlayStation 4 Proコンソール向けに高品質のゲームオーディオとチャットを提供するワイヤレスアンプ内蔵のゲーミングヘッドセット。24時間以上持続するバッテリーはわずか15分の充電でおよそ8時間利用可能な急速充電に対応。Turtle Beach独自のラグフリー2.4GHzワイヤレス技術による低遅延接続が可能。

50mmのスピーカーが生み出す臨場感あふれる空間オーディオのほか、第2世代の大型なフリップトゥミュートマイクにより明瞭度の高いチャット環境を実現する。コントロールシステムからオーディオプリセットの使い分けや可変マイクモニタリングの調整、Turtle Beach独自のSuperhuman Hearingなどの設定が可能。公式ストアでの販売価格は1万2980円。

Recon Chatは、Xbox OneやXbox Series X／S向けに開発されたコンソール用のチャットヘッドセット。軽量で左右どちらの向きでも使えるリバーシブルタイプ。ユニークなオープンイヤーカップを備えるほか、Turtle Beach独自のSpecsFitによるメガネに優しいオーバーイヤーデザインを特徴とする。大型の40mmスピーカーはチャット音声をはっきりと聞くことができりほか、あらゆる指示をクリアに届けることができる高感度マイクを搭載。3.5mmジャックでXbox OneやXbox Series X／Sと簡単に接続。



公式ストアでの販売価格は1980円。



いずれもモデルも6月23日からTURTLE BEACH公式ストア、SoftBank SELECTIONオンラインショップ、Amazonで販売を開始。また、販売の開始に先立ってTURTLE BEACH公式ストア、SoftBank SELECTIONオンラインショップ、Amazonにて予約受付を開始した。