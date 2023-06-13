サハロフ佐藤さんが、毎週土曜日にアキバのPCショップ各店を実際に回り、調査を行なった価格情報を毎週火曜日前後に掲載する本コーナー。

本ページ内に掲載している「最低価格」は、文字どおりサハロフ佐藤さんが知り得た最も安い価格。そして、「目標価格」はアキバでも比較的知られているいくつかのショップでの価格だ。秋葉原に不慣れな人でも見つけることができるはずなので、目安にするといいだろう。

価格は常に変動しており、掲載したリストはあくまで調査した時点での価格である。現在もこの価格で販売されていることを保証するものではないので、ご注意いただきたい。なお記載の価格はすべて10％の消費税込みとなる。

CPU

Ryzen 7000が最大1万円近い急落

第12世代Coreが3000～6000円値下がり

Ryzen 7000/5000シリーズが一部ショップで大幅に値下がりした。まずRyzen 7000は、「Ryzen 9 7950X」が8580円安の7万9800円、「同7900X3D」が9611円安の8万2989円と上位製品の下げ幅が8000～9000円台に達したほか、「Ryzen 7 7700」が2980円安の4万2800円、「Ryzen 5 7600X」が1780円安の3万1000円などとなっている。

Ryzen 5000は、「Ryzen 9 5950X」が2380円安の6万6800円、「同5900X」が1000円安の3万9780円、「Ryzen 7 5800X3D」が5328円安の3万6652円、「Ryzen 5 5600X」が1447円安の1万9453円、「同5500」が648円安の1万4679円、「Ryzen 7 5700G」が5622円安の2万3158円、「Ryzen 5 5600G」が468円安の1万6980円などとなっている。また、「Ryzen 3 4100」も1000円安の5980円に下がった。

このほか、Ryzen Threadripper PROは「5995WX」が11万円安の98万8000円、「5975WX」が1万8000円安の48万円に下がっている。

インテルは第12世代が上位製品を中心に3000円以上の値下がりが目立ち、「Core i9-12900K」が3800円安の5万9980円、「同12900」が2900円安の5万6980円、「同12900F」が2000円安の5万4980円、「Core i7-12700F」が4000円安の3万9980円、「Core i5-12600K」が3000円安の3万5980円、「同12600」が6000円安の2万9980円、「同12600KF」が3000円安の3万3980円、「同12500」が5000円安の2万7980円となっている。