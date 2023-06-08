アスク、Autodesk VREDでの利用に最適とするレノボ社製ワークステーションを発売

アスクは6月8日、レノボ・ジャパンのワークステーション「ThinkStation PX／P7／P5」の3機種をベースに「Autodesk VRED」の利用に最適な構成となる即利用可能モデルの販売を開始した。



ThinkStation PX／P7／P5はプロフェッショナルビデオカードNVIDIA RTXシリーズをサポートしており、アスクではAutodeskのプロフェッショナルデザインCADであるVREDに最適な構成モデルとVREDでのサポートを付加して提供。



ハイエンドデスクトップワークステーションであるThinkStation PXをレンダリング用として、ミドルレンジのThinkStation P7からVR用と作業用として、それぞれに最適なプロフェッショナルビデオカードを搭載する3機種を用意。



・ThinkStation PXワークステーション（Autodesk VRED レンダリング用）

インテルXeon Platinum 8468プロセッサー×2、NVIDIA RTX 6000 Ada世代×4



・ThinkStation P7ワークステーション（Autodesk VRED VR用）

インテルXeon W7-3445プロセッサー×1、NVIDIA RTX 6000 Ada世代×2（最大3基まで対応）

・ThinkStation P7ワークステーション（Autodesk VRED 作業用）

インテルXeon W7-3445プロセッサー×1、NVIDIA RTX 6000 Ada世代×1（最大3基まで対応）

