このページの本文へ

アスク、Autodesk VREDでの利用に最適とするレノボ社製ワークステーションを発売

2023年06月08日 17時00分更新

文● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
ThinkStation PXワークステーション（Autodesk VREDⓇ レンダリング用）

　アスクは6月8日、レノボ・ジャパンのワークステーション「ThinkStation PX／P7／P5」の3機種をベースに「Autodesk VRED」の利用に最適な構成となる即利用可能モデルの販売を開始した。

　ThinkStation PX／P7／P5はプロフェッショナルビデオカードNVIDIA RTXシリーズをサポートしており、アスクではAutodeskのプロフェッショナルデザインCADであるVREDに最適な構成モデルとVREDでのサポートを付加して提供。

　ハイエンドデスクトップワークステーションであるThinkStation PXをレンダリング用として、ミドルレンジのThinkStation P7からVR用と作業用として、それぞれに最適なプロフェッショナルビデオカードを搭載する3機種を用意。

・ThinkStation PXワークステーション（Autodesk VRED レンダリング用）
　インテルXeon Platinum 8468プロセッサー×2、NVIDIA RTX 6000 Ada世代×4

・ThinkStation P7ワークステーション（Autodesk VRED VR用）
　インテルXeon W7-3445プロセッサー×1、NVIDIA RTX 6000 Ada世代×2（最大3基まで対応）

・ThinkStation P7ワークステーション（Autodesk VRED 作業用）
　インテルXeon W7-3445プロセッサー×1、NVIDIA RTX 6000 Ada世代×1（最大3基まで対応）
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事

プレミアムPC試用レポート

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン