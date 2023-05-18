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ASUS「PRO WS W790E-SAGE SE」

7本のPCIe 5.0スロットを装備するXeon対応マザーボード

2023年05月18日 13時00分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII

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　ASUSから、第4世代インテル Xeonスケーラブル・プロセッサー対応のマザーボード「PRO WS W790E-SAGE SE」が発売された。価格は20万9980円。パソコンショップアーク、オリオスペックで販売中だ。

第4世代インテル Xeonスケーラブル・プロセッサー対応のマザーボード「PRO WS W790E-SAGE SE」

　インテルW790チップセットを採用するEEBサイズ(305×330mm)のLGA 4677対応マザーボード。電源回路は14+1+1フェーズ構成となるほか、拡張スロットには7本のPCI Express(5.0) x16スロットを装備する(Xeon W-2400シリーズでは4本動作までサポート)。

EEBサイズ(305×330mm)のLGA 4677対応マザーボード。拡張スロットには7本のPCI Express(5.0) x16スロットを装備する

　そのほか、メモリーは、DDR5 DIMM×8(DDR5-6800、最大ECC Registered 2048GB/Xeon W-2400シリーズでは4本動作までサポート)。オンボードインターフェースとして、10ギガビットLAN(intel X710)×2、ギガビットLAN(Realtek RTL8211F)、サウンド(Realtek S1220A 8CH HD Audio)、M.2×3、SlimSAS×2、SATA3.0×8、USB3.2 Gen2×2 Type-C×1、 USB3.1 Gen2×6(Type-A+Type-C)などを備える。

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