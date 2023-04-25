出前館、「ウルトラ半額祭」「送料無料クーポンWEEK」を開催へ

出前館は5月2日～7日の6日間、全国で「ウルトラ半額祭」を開催します。
およそ6900店舗の加盟店が対象となり、吉野家やドミノ・ピザなどのさまざまな加盟店の料理を、通常価格より50％オフと、いつもよりもお得に注文できる機会となります。
■「ウルトラ半額祭」概要
開催期間：5月2日～7日
キャンペーンページ：https://demae-can.com/link/cam/ultra50off2305
※キャンペーン開始日から閲覧、注文が可能です。
また、「送料無料クーポンWEEK」として、5月8日～6月20日の間、第1弾～第4弾と計4回にわたって全国の対象店舗の送料が、クーポンコード入力で無料になります。参加店舗が週ごとに異なり、ピザ、ハンバーガー、寿司、丼ぶり、和食などさまざまなジャンルが対象となります。
■「送料無料クーポンWEEK」概要
開催期間：第1弾：5月8日～14日
第2弾：5月22日～28日
第3弾：6月1日～7日
第4弾：6月14日～20日
クーポンコード：「ゴールデン」
キャンペーンページ：https://demae-can.com/link/cam/soryofreeweek23056
※キャンペーン開始日から閲覧、注文が可能です。
※価格は税込み表記です。