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出前館、「ウルトラ半額祭」「送料無料クーポンWEEK」を開催へ

2023年04月25日 13時45分更新

文● ASCII

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　出前館は5月2日～7日の6日間、全国で「ウルトラ半額祭」を開催します。

　およそ6900店舗の加盟店が対象となり、吉野家やドミノ・ピザなどのさまざまな加盟店の料理を、通常価格より50％オフと、いつもよりもお得に注文できる機会となります。

■「ウルトラ半額祭」概要
開催期間：5月2日～7日
キャンペーンページ：https://demae-can.com/link/cam/ultra50off2305
※キャンペーン開始日から閲覧、注文が可能です。

　また、「送料無料クーポンWEEK」として、5月8日～6月20日の間、第1弾～第4弾と計4回にわたって全国の対象店舗の送料が、クーポンコード入力で無料になります。参加店舗が週ごとに異なり、ピザ、ハンバーガー、寿司、丼ぶり、和食などさまざまなジャンルが対象となります。

■「送料無料クーポンWEEK」概要
開催期間：第1弾：5月8日～14日
　　　　　第2弾：5月22日～28日
　　　　　第3弾：6月1日～7日
　　　　　第4弾：6月14日～20日
クーポンコード：「ゴールデン」
キャンペーンページ：https://demae-can.com/link/cam/soryofreeweek23056
※キャンペーン開始日から閲覧、注文が可能です。

※価格は税込み表記です。

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