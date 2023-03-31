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東プレ「REALFORCE キーボード」30製品がAmazonでセール中！　最大3498円割引

2023年03月31日 09時00分更新

文● ASCII

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　Amazonの新生活セールにて、東プレのREALFORCEキーボードの30製品がセール対象となっている。

期間は3月31日〜4月2日。「R3キーボード」6モデル、「R3キーボード（有線）」4モデル、「R3キーボード（Mac用配列）」8モデル、「R3Sキーボード」12モデルが対象となり、通常価格は2万900円〜3万4980円が10%オフとなり、期間中価格は1万8810円〜3万1482円（最大3498円）の割引となる。

R3 キーボード
R3HA21
R3HA22
R3HA23 
R3HC21
R3HC22 
R3HC23 

R3キーボード（有線）
R3UA11 
R3UA21 
R3UC11 
R3UC21 

R3キーボード（Mac用配列）
R3HE11 
R3HE21 
R3HG11 
R3HG21 
R3HF11 
R3HF21 
R3HH11 
R3HH21 

R3Sキーボード（日本語配列）
R3SA11 
R3SA12 
R3SA13 
R3SA21 
R3SA31 
R3SA41 
R3SC11 
R3SC12 
R3SC13 
R3SC21 
R3SC31 
R3SC41

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