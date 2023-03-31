東プレ「REALFORCE キーボード」30製品がAmazonでセール中！　最大3498円割引

Amazonの新生活セールにて、東プレのREALFORCEキーボードの30製品がセール対象となっている。



期間は3月31日〜4月2日。「R3キーボード」6モデル、「R3キーボード（有線）」4モデル、「R3キーボード（Mac用配列）」8モデル、「R3Sキーボード」12モデルが対象となり、通常価格は2万900円〜3万4980円が10%オフとなり、期間中価格は1万8810円〜3万1482円（最大3498円）の割引となる。



R3 キーボード

・R3HA21

・R3HA22

・R3HA23

・R3HC21

・R3HC22

・R3HC23



R3キーボード（有線）

・R3UA11

・R3UA21

・R3UC11

・R3UC21



R3キーボード（Mac用配列）

・R3HE11

・R3HE21

・R3HG11

・R3HG21

・R3HF11

・R3HF21

・R3HH11

・R3HH21



R3Sキーボード（日本語配列）

・R3SA11

・R3SA12

・R3SA13

・R3SA21

・R3SA31

・R3SA41

・R3SC11

・R3SC12

・R3SC13

・R3SC21

・R3SC31

・R3SC41