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墨モデル7機種の値引きクーポンがAmazonで3/29まで

卒業＆入学のお祝いに墨一色のHHKBはいかが？　値引きクーポン配布中！

2023年03月21日 10時00分更新

文● ASCII

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墨モデル7機種が対象

HHKB墨モデルが2000円OFFになるクーポンをAmazonでゲット！

　PFUは2023年3月29日(水)23時59分までPFUダイレクトAmazon店にて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）の墨モデル7機種が2000円OFFになるクーポンを発行する。

　対象機種はHHKB Professional HYBRID Type-Sの3機種、HHKB Professional HYBRIDの3機種、そしてHHKB Professional Classic 英語配列／墨の1機種で、それぞれ販売ページにて2000円OFFクーポンを獲得できる。

　セール対象機種と販売の一覧は以下の通り。

【対象機種】
■HHKB Professional HYBRID Type-S
PD-KB800BS
PD-KB800BNS
PD-KB820BNS
■HHKB Professional HYBRID
PD-KB800B
PD-KB800BN
PD-KB820B
■HHKB Professional Classic 英語配列／墨
PD-KB401B

　販売場所は、Amazon内のPFUダイレクトAmazon店

・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。

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