卒業＆入学のお祝いに墨一色のHHKBはいかが？　値引きクーポン配布中！

PC好き目線のacerpure cool試用レポ：

「Sound bar Pro」に専用モニターとタッチパネルをセットした全部入りパッケージ

OLED採用の45型で240Hz対応、“曲がる”機構を除いても超ハイエンド

キャプチャ画面への書き込み、GIFアニメ作成、自動字幕、動画へのコメントまで1つのツールで完結

学生や新社会人にも人気の「Surface」を新しく手に入れた人必見！