卒業＆入学のお祝いに墨一色のHHKBはいかが？　値引きクーポン配布中！

HHKB墨モデルが2000円OFFになるクーポンをAmazonでゲット！
PFUは2023年3月29日(水)23時59分までPFUダイレクトAmazon店にて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）の墨モデル7機種が2000円OFFになるクーポンを発行する。
対象機種はHHKB Professional HYBRID Type-Sの3機種、HHKB Professional HYBRIDの3機種、そしてHHKB Professional Classic 英語配列／墨の1機種で、それぞれ販売ページにて2000円OFFクーポンを獲得できる。
セール対象機種と販売の一覧は以下の通り。
【対象機種】
■HHKB Professional HYBRID Type-S
・PD-KB800BS
・PD-KB800BNS
・PD-KB820BNS
■HHKB Professional HYBRID
・PD-KB800B
・PD-KB800BN
・PD-KB820B
■HHKB Professional Classic 英語配列／墨
・PD-KB401B
販売場所は、Amazon内のPFUダイレクトAmazon店。
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。