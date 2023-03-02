HyperX、プレミアヘッドセット「Cloud Alpha Wireless」やゲーミングキーボード「Alloy Core RGB」などがお得な「新生活キャンペーン」を実施
2023年03月02日 18時50分更新
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|HyperX Cloud Alpha ゲーミング ヘッドセット インライン音量コントロールBox付属 レッド HX-HSCA-RD/AS オリジナルデータ特典付き ( 4P5L1AB#UUF )
HyperXは3月2日、「新生活キャンペーン」としてAmazonでプロモーションを開始すると発表した。
キャンペーン期間中、最大34％の値下げを実施する。期間中は対象商品のHyperXのプレミアヘッドセット「Cloud Alpha Wireless」、ゲーミングキーボードのAloy Core RGBなどを普段よりお得に購入できるという。
具体的にはHyperX Cloud II ピンクが6580円（通常価格9980円）、HyperX Stinger Core ホワイト PS5対応が5980円（通常価格8980円）、HyperX ChargePlay Duo Controller Charging Station PS5対応が3980円（通常価格4980円）、HyperX Cloud II 赤が6480円（通常価格7981円）で販売される。
以下はセール製品の一部となる。
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|HyperX Cloud II ゲーミングヘッドセット 7.1バーチャルサラウンドサウンド対応 USBオーディオコントロールボックス付属 ピンク PS4/PC/Xbox/Switch 4P5E0AA
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|HyperX Cloud Stinger Coreワイヤレスゲーミングヘッドセット PS5/PS4/PC対応 ホワイト 2年保証 HHSS1C-KB-WT/G ( 4P5J1AA )
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|【日本語配列】HyperX Alloy Core RGB ゲーミングキーボード ゲーマー向け LEDバックライト 耐水性 2年保証 HX-KB5ME2-JP ( 4P4F5AJ#ABJ )