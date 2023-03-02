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HyperX、プレミアヘッドセット「Cloud Alpha Wireless」やゲーミングキーボード「Alloy Core RGB」などがお得な「新生活キャンペーン」を実施

2023年03月02日 18時50分更新

文● ASCII

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Image from Amazon.co.jp
HyperX Cloud Alpha ゲーミング ヘッドセット インライン音量コントロールBox付属 レッド HX-HSCA-RD/AS オリジナルデータ特典付き ( 4P5L1AB#UUF )

　HyperXは3月2日、「新生活キャンペーン」としてAmazonでプロモーションを開始すると発表した。

　キャンペーン期間中、最大34％の値下げを実施する。期間中は対象商品のHyperXのプレミアヘッドセット「Cloud Alpha Wireless」、ゲーミングキーボードのAloy Core RGBなどを普段よりお得に購入できるという。

　具体的にはHyperX Cloud II ピンクが6580円（通常価格9980円）、HyperX Stinger Core ホワイト PS5対応が5980円（通常価格8980円）、HyperX ChargePlay Duo Controller Charging Station PS5対応が3980円（通常価格4980円）、HyperX Cloud II 赤が6480円（通常価格7981円）で販売される。

　以下はセール製品の一部となる。

Image from Amazon.co.jp
HyperX Cloud II ゲーミングヘッドセット 7.1バーチャルサラウンドサウンド対応 USBオーディオコントロールボックス付属 ピンク PS4/PC/Xbox/Switch 4P5E0AA
Image from Amazon.co.jp
HyperX Cloud Stinger Coreワイヤレスゲーミングヘッドセット PS5/PS4/PC対応 ホワイト 2年保証 HHSS1C-KB-WT/G ( 4P5J1AA )
Image from Amazon.co.jp
【日本語配列】HyperX Alloy Core RGB ゲーミングキーボード ゲーマー向け LEDバックライト 耐水性 2年保証 HX-KB5ME2-JP ( 4P4F5AJ#ABJ )

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