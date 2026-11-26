ユニットコムは、iiyama PCブランドの新製品として、インテル Core 7 プロセッサー 240Hを搭載した15型ノートパソコンを11月25日に発売した。BTOに対応する15.6型フルHDノートとして、日常用途からクリエイティブ作業、軽めのゲームまで幅広い用途を想定した構成だ。価格は149,800円から174,700円となる。

搭載するインテル Core 7 プロセッサー 240Hは、6基のP-coreと4基のE-coreによる10コア16スレッド構成を採用し、最大5.2GHzのターボ・ブースト動作に対応する。高い処理性能と電力効率の両立をうたい、資料作成、ウェブブラウジング、オンライン会議、動画視聴といった一般用途に加え、複数アプリを同時に使うマルチタスクにも向く設計だ。



キーボードにはMicrosoft Copilotをすぐ起動できるCopilotキーを搭載し、文章作成や要約、アイデア出しなどの作業を支援する。利用にはMicrosoftアカウントでのサインインが必要だという。

ディスプレイはスリムベゼルの15.6型フルHD液晶で、解像度は1920x1080ドットとなる。インターフェースはUSB3.1 Type-C×2、USB3.0×1、USB2.0×1の計4ポートをはじめ、HDMI出力端子、Mini DisplayPort出力端子、microSDカードリーダーを備え、外部モニターや周辺機器との接続性も確保した。10キー付きフルサイズキーボードも採用し、文書入力や数値入力のしやすさにも配慮している。

主なラインアップは2モデルで、STYLE-15FH127-C7-UCEXが149,800円、SOLUTION-15FH127-C7-UCFXが174,700円だ。前者はWindows 11 Home、8GBメモリ、500GB NVMe対応M.2 SSDを搭載し、後者はWindows 11 Pro、16GBメモリ、500GB NVMe対応M.2 SSDを搭載する。