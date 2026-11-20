ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEBサイトで「超 ブラックフライデーセール」を11月21日から12月4日まで開催する。セール対象のBTOパソコンは最大5万円引きとなり、普段使いからビジネス、ゲーム用途まで対応するデスクトップPCやノートPCを割安に購入できる機会だ。WEBサイトでは11月20日16時から12月4日11時59分まで販売を行うという。

今回の目玉は、エントリーから高性能モデルまで幅広くそろうBTOパソコンの特価販売だ。さらに、セール期間限定で「オススメパソコン」や「PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品」も用意されるため、買い替えだけでなく増設や周辺機器の更新にも向く内容だ。購入は全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗、またはパソコン工房WEBサイトから行えるという。

あわせて、認定再生メモリを採用したゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～」も販売中だ。CPU、グラフィックスカード、ストレージなどの主要部品には新品パーツを採用しつつ、厳選した再生メモリを組み合わせることで、性能と価格のバランスを重視した構成に仕上げたBTOパソコンだ。BTOによる構成変更に対応し、1年間保証に加えて延長3年・4年保証や月額会員サービス「プラチナITパスポート」も選べるという。

そのほか、WEB会員向けのBTOパソコン送料無料、中古買取強化宣言、最大3万円分相当を還元する「冬のボーナス 超 還元祭」、最大2万円分還元の「超還元プログラム」、さらに「残価据置型クレジット」や「Windows 11 全力乗換応援フェア」も実施中だ。Windows 10からの移行や、購入コストを抑えたPC導入を考える読者にとっても、見逃しにくいタイミングとなっている。