ファーウェイ・ジャパンは、メッシュ対応のWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh 3＋」を発売。メッシュ構築済みの2台セットでの価格は1万4960円（単体では7920円）と安価なのが特徴。

HUAWEI WiFi Mesh 3＋は2.4GHz／5GHzのデュアルバンドとWi-Fi 6をサポート。通信速度は2.4GHz帯では最大574Mbps、5GHz帯では最大2402Mbpsとなっている。同社独自のメッシュ規格「HUAWEI Mesh+」技術により、複数台を組み合わせることで家の隅々までWi-Fiのカバー範囲が広げられるとしている。

もう1つの特徴は、アンテナなどがないホワイトまたはブラックのシンプルな筐体で、本体サイズは約60（W）×110（D）×150（H）mmという文庫本クラスの大きさである点。部屋のリビングなどにおいても目立たず、また場所を選ばずに設置できる点がメリット。

本体背面にはWAN／LAN兼用のGbE対応の有線LAN端子を3つ装備。インターネット回線の自動認識機能を搭載しており、各種IPoE／IPv4 over V6を含む各種接続方式を判別して、すぐにインターネットを利用できる。

また、Android／iOS対応のスマホアプリ「HUAWEI AI Life」を使えば、ルーターの各種設定のほか、家の間取図を登録して、電波強度を測定する「スマート診断」機能、外出先からのルーターの動作状況確認や再起動をする機能、ペアレンタルコントロール、「ゲスト用Wi-Fi」設定などが可能になる。