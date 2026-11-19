JAPANNEXTは、31.5インチのIPSパネルを搭載した4K液晶モニター「JN-IPS315U3-G」を11月19日に発売する。直販価格は42,980円。4K解像度と広色域表示、HDR400相当の映像表現に対応したモデルとして、仕事用から映像視聴、ゲーム用途まで幅広く訴求する製品という。

JN-IPS315U3-Gは、4K（3840×2160）解像度に対応する31.5インチのIPS(ADS)パネルを採用する。フルHDの4倍にあたる表示領域を生かし、複数ウィンドウを並べた作業や高精細な映像表示をしやすい設計だ。視野角は上下左右178度で、見る角度による色変化やコントラスト変化が起きにくい点も特徴となる。表面処理は光沢仕様だ。

表示性能では、最大輝度500cd/m2、sRGB 100%、DCI-P3 96%に対応し、HDR400相当の表現力を備える。明るい部分と暗い部分をくっきり描写するHDRにより、映画やビデオ・オン・デマンド、HDR対応ゲームの映像をより立体的に楽しめるという。さらにHDCP2.2に対応し、4K配信動画の視聴にも配慮している。

接続端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×2を搭載し、PCやゲーム機など複数機器との接続に対応する。AdaptiveSync（FreeSync）によりティアリングを抑え、なめらかな映像表示を狙うほか、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードも備え、長時間の利用にも配慮した。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを内蔵する。サイズはおよそ高さ518×幅715×奥行き197mm（スタンド有）。重量はおよそ5.2kgとなる。保証期間は2年だ。