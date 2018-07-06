11月28日の「Backlog World 2026」内で決勝ピッチ
今年の優秀プロジェクトはこの3チーム！ 「Good Project Award」一次審査結果が発表
ヌーラボは、2026年11月12日、最も素晴らしいプロジェクトを表彰する「Good Project Award 2026」において、一次審査を通過した優秀賞3プロジェクトを発表した。
今年で7回目の開催となるGood Project Awardは、メンバーの個性を活かし、チームとして最大限の力を発揮したプロジェクトを表彰するアワード。プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」を活用してプロジェクトの成果やチームの協働をどのように実現したかについて、「実行力」「再現性」「成果」の3つの観点から審査する。
今回優秀賞として選出されたのは、NTT西日本、中電シーティーアイ、矢作建設工業の3チームだ。
NTT西日本：「AI×Backlogで挑む自治体DXプロジェクト」
複数ベンダーと連携して推進する自治体向けプロジェクトにおいて、議事録や要件一覧などのプロジェクト資産をBacklogに集約。さらに「Backlog AIアシスタント」を活用することで、タスク作成や担当者アサインの効率化を実現した。
中電シーティーアイ：「『会議時間』を『進める時間』に。定例会議ゼロでプロジェクトを完走！」
定例会議を設けず、決定事項と作業タスクをBacklogへ集約。社内3部署のメンバーがそれぞれの判断で自律的に行動できる運用ルールを整備し、プロジェクトを完走させた。
矢作建設工業：「プロジェクト管理は、『学んでから』より『使いながら』」
「まず学ぶ」のではなく「使いながら身につける」アプローチを採用。マニュアルを読むこと自体をBacklogのタスクにする導入設計によって、協力会社を含む32名に約3か月で共通の業務プロセスを定着させた。
各チームは2026年11月28日にパシフィコ横浜で開催される「Backlog World 2026」内の決勝ピッチコンテストに登壇し、最優秀賞の座をかけてプレゼンテーションを行う。Backlog World 2026の概要は以下の通り。
イベント名：「Backlog World 2026 ～群青の羅針盤～」
開催日時：2026年11月28日10:00～18:00
会場：パシフィコ横浜
主催：Backlog World 2026運営委員会
特設サイト：https://jbuginfo.backlog.com/backlogworld2026/
参加費：本編 2000円 / 本編＋懇親会 6000円
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