ソラコムは、英国の調査会社Omdiaが発行した調査レポート「Omdia Market Radar: IoT MVNOs, 2026」において、「リーダー」に選出されたと発表した。発行日は2026年4月24日で、同社が評価対象10社の中で「コネクティビティ」と「コアネットワーク」の2分野で最高評価の「Advanced」を獲得した唯一の企業となった点が注目される。ソラコムは2025年版では「チャレンジャー」だったが、2026年版で評価を引き上げたという。

Omdiaは、ソラコムが2015年以来、AWSクラウド上で稼働する完全仮想化の独自コアネットワークを運用してきた点を高く評価した。PGWやHSSといったセルラーネットワークの構成要素からロジックと状態データを分離し、マイクロサービスとして実装していることにより、運用効率と耐障害性を高めているという。さらに、従量課金制を採用する料金モデルや、AI活用を前提にしたサービス進化の速さも評価対象となった。

調査レポートは、ソラコムを「最もAI活用に積極的なIoT MVNOの一つ」と位置づけ、IoTのフレームワークにAIを組み込む力と、市場投入までの早さを強みとして挙げた。最高技術責任者の安川健太氏は、通信事業者のコアネットワークをデータセンター内に置くという当時の常識に対し、クラウド上でソフトウェアとして構築した技術的判断が今回の評価につながったとの見方を示した。

なお、ソラコムのプラットフォームは調査以降も進化を続けている。SGP.32準拠のeSIMオーケストレーションサービス「SORACOM Connectivity Hypervisor」は2026年7月に一般提供を開始しており、ID管理、音声、オートモーティブ、AIなどの分野でも新サービスや機能を拡充している。SORACOMは世界200以上の国と地域で利用でき、製造、エネルギー、決済、農業、防災など幅広い領域のIoT活用を支えるプラットフォームだ。