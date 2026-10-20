「Radeon RX 9070 XT 16GB」搭載ゲーミングPCは40万円くらいするかと思ったら、25万円台で買えるんですね

文●ASCII

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　BTOパソコンメーカーのSTORM（ストーム）では、人気のゲーミングPCをお買い得価格で販売する「ゴールデンセール」を開催中だ。

　18万円台の比較的手頃なモデルから、ハイスペックなゲーミングPCまでが幅広くラインアップされている。また、最短当日出荷に対応する即納モデルも用意。ゲーミングPCの新規購入や買い替えを検討している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。

 

　ゲーミングPCを購入するなら、なるべく高性能なモデルを選びたいところ。ただし、すべてを高性能なパーツで揃えると、その分、価格も高額になってしまう。

　そこで「ゴールデンセール」の中からチェックしたいのが、ゲーミングPC「K2-57X97XT」だ。

　「K2-57X97XT」は、比較的手頃な第5世代のCPU「Ryzen 7 5700X」を採用することで価格を抑えつつも、GPUに「Radeon RX 9070 XT 16GB」を搭載し、優れた処理性能を実現したモデルだ。

K2-57X97XT

価格：258,000円

【CPU】Ryzen7 5700X
【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR4 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

　搭載するGPU「Radeon RX 9070 XT」は、AMDのRadeon RX 9000シリーズに属する上位GPU。16GBのGDDR6ビデオメモリーを備え、WQHD解像度や、タイトルによっては4K解像度でのゲーミングにも対応できる、パワフルな処理性能を持つGPUだ。

　高性能なGPUを搭載したゲーミングPCは、いまや30万円台や40万円台が当たり前になってきているが、本モデルはほかのパーツのグレードを抑えることで、比較的手を出しやすい25万8000円に収めている。予算を抑えながらも映像表現にはこだわりたい、そんなユーザーにとって魅力的な構成だ。

　WQHDや4Kでゲームを楽しみつつ、購入価格も抑えたい人は、ぜひ「K2-57X97XT」をチェックしてみよう。

 

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