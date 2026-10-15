ゲーミングPC高くなってるけど、セールなら25万円台で「Radeon RX 9000」搭載モデルが買えるぞ！

文●ASCII

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　BTOパソコンメーカーのSTORM（ストーム）では、人気のゲーミングPCをお買い得価格で販売する「ゴールデンセール」を開催中。Ryzen 7やGeForce RTX 50シリーズ、Radeon RX 9000シリーズなどを搭載したモデルが多数ラインアップ。

　18万円台の比較的手頃なモデルから、ハイスペックなゲーミングPCまで幅広く取り揃えている。さらに、最短当日出荷に対応する即納モデルも用意。ゲーミングPCの新規購入や買い替えを検討している人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。

 

　「ゴールデンセール」の中からチェックしたいのが、STORMのゲーミングPC「K2-57X97XT」だ。CPUにRyzen 7 5700X、GPUにRadeon RX 9070 XT 16GBを搭載し、価格は25万8000円。CPUには比較的手頃な世代の製品を採用しながら、GPU性能を重視した構成が特徴となっている。

価格：258,000円

【CPU】Ryzen7 5700X
【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB
【メモリ】DDR4 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

メモリー16GB＆SSD 1TBの基本構成、カスタマイズにも対応

　そのほかの構成として、メモリーはDDR4 16GB、ストレージはNVMe SSD 1TBを標準搭載。ゲーミングPCとして必要十分な基本構成が揃っており、パワフルなGPUを搭載しながら25万円台に価格が抑えられているのは魅力的だ。

　また、STORMの直販サイトでは、購入時にメモリーやSSD容量などをカスタマイズできるので、より高い処理性能が求められるタイトルを遊ぶなら、32GBへの増設も検討しよう。

　25万8000円でRadeon RX 9070 XT 16GBを手に入れられる「K2-57X97XT」。予算を抑えながら、WQHDや4Kでゲームを楽しみたい人は、チェックしてみてほしい。

 

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