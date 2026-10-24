あの「カントリーマアムアイスサンド」が帰ってくる！ セブンで10月27日発売

セブン‐イレブンは10月27日より、全国の店舗で「不二家 カントリーマアムアイスサンド」を順次発売します。数量限定で、セブン‐イレブン限定の商品となります。

セブン‐イレブン限定「カントリーマアムアイスサンド」発売！

不二家のロングセラー商品「カントリーマアム」のしっとりとした食感を、冷たいアイスでも楽しめるように開発したアイスサンドです。昨年に続いて登場。

▲不二家 カントリーマアムアイスサンド 354円

大きなカントリーマアム2枚でバニラアイスをサンドしています。アイスにはクラッシュしたカントリーマアムを混ぜ込み、クッキー生地とアイスの一体感を楽しめる仕立てです。

冷凍すると固くなりやすいクッキー生地を改良することで、冷たい状態でもカントリーマアムらしいしっとりとした食感を味わえるように工夫しています。ひとくち目から最後のひとくちまで、クッキーの食感と風味を楽しめるといいます。

おかえり！ カントリーマアムのアイスサンド

過去にもセブン‐イレブン限定で販売された「カントリーマアムアイスサンド」が、今年も帰ってきます！

大きなカントリーマアム2枚でバニラアイスを挟み、さらにアイスの中にも砕いたカントリーマアムが入っているという、カントリーマアム尽くしの一品。



おなじみのクッキーをひんやり楽しめる、うれしい再登場ですね。

・発売日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。