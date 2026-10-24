大粒牡蠣2個！ 海老もきのこも！ かつや系列の秋天丼が豪華すぎ

アークランドサービスグループの天丼チェーン「天丼はま田」は10月28日より、期間限定メニュー「牡蠣ときのこの天丼」を発売します。

大粒牡蠣が2個！ きのこも海老も盛り込んだ秋の天丼

秋のシーズンにあわせて、瀬戸内産牡蠣やきのこ、海老、秋野菜を盛り合わせた季節の天丼を展開。丼のほか、定食やそばでも楽しめるメニューがラインナップ。

▲牡蠣ときのこの天丼 1848円

瀬戸内産の大粒牡蠣2個をはじめ、肉厚な椎茸や黒舞茸、えのき、春菊、海老、なす、かぼちゃを盛り合わせた天丼です。

衣を付けて揚げた8種類の天ぷらを、出汁にこだわったたれとともに味わえます。

▲牡蠣ときのこの天盛り定食 2145円

牡蠣、椎茸、黒舞茸、えのき、春菊、海老、なす、かぼちゃの天ぷらを盛り合わせた定食です。丼とは異なるスタイルで、秋の食材を使った天ぷらを楽しめます。

▲牡蠣ときのこの天盛りそば（温・冷） 2035円

牡蠣やきのこ、海老、秋野菜の天ぷらをそばと組み合わせたメニューです。温かいそばと冷たいそばから選べます。

実は「かつや」の系列！ 東京・埼玉に3店舗

「天丼はま田」は、東京・埼玉に3店舗を展開する天丼専門店。まだ店舗数は少ないですが、実はあのとんかつチェーン「かつや」と同じグループのブランドなんです。



今回登場するのは、大粒の牡蠣に椎茸や黒舞茸、海老やかぼちゃまで盛り込んだ、秋のごちそう天丼。1848円とちょっと贅沢ですが、牡蠣が2個ものっているのはうれしいですね。



店舗は以下の3店。近くにお店がある人は、チェックしてみてください。

・天丼はま田 練馬関町店（東京都練馬区）

・天丼はま田 さいたま西大宮店（埼玉県さいたま市）

・天丼はま田 三郷中央店（埼玉県三郷市）

・発売日：2026年10月28日

※価格は税込み表記です。