大粒牡蠣2個！ 海老もきのこも！ かつや系列の秋天丼が豪華すぎ

アークランドサービスグループの天丼チェーン「天丼はま田」は10月28日より、期間限定メニュー「牡蠣ときのこの天丼」を発売します。
大粒牡蠣が2個！ きのこも海老も盛り込んだ秋の天丼
秋のシーズンにあわせて、瀬戸内産牡蠣やきのこ、海老、秋野菜を盛り合わせた季節の天丼を展開。丼のほか、定食やそばでも楽しめるメニューがラインナップ。
▲牡蠣ときのこの天丼 1848円
瀬戸内産の大粒牡蠣2個をはじめ、肉厚な椎茸や黒舞茸、えのき、春菊、海老、なす、かぼちゃを盛り合わせた天丼です。
衣を付けて揚げた8種類の天ぷらを、出汁にこだわったたれとともに味わえます。
▲牡蠣ときのこの天盛り定食 2145円
牡蠣、椎茸、黒舞茸、えのき、春菊、海老、なす、かぼちゃの天ぷらを盛り合わせた定食です。丼とは異なるスタイルで、秋の食材を使った天ぷらを楽しめます。
▲牡蠣ときのこの天盛りそば（温・冷） 2035円
牡蠣やきのこ、海老、秋野菜の天ぷらをそばと組み合わせたメニューです。温かいそばと冷たいそばから選べます。
実は「かつや」の系列！ 東京・埼玉に3店舗
「天丼はま田」は、東京・埼玉に3店舗を展開する天丼専門店。まだ店舗数は少ないですが、実はあのとんかつチェーン「かつや」と同じグループのブランドなんです。
今回登場するのは、大粒の牡蠣に椎茸や黒舞茸、海老やかぼちゃまで盛り込んだ、秋のごちそう天丼。1848円とちょっと贅沢ですが、牡蠣が2個ものっているのはうれしいですね。
店舗は以下の3店。近くにお店がある人は、チェックしてみてください。
・天丼はま田 練馬関町店（東京都練馬区）
・天丼はま田 さいたま西大宮店（埼玉県さいたま市）
・天丼はま田 三郷中央店（埼玉県三郷市）
・発売日：2026年10月28日
※価格は税込み表記です。
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