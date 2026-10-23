【本日から】300円引きは大きい！ バーガーキングでセットがお得に、きのこバーガーが対象

バーガーキングは本日10月23日から29日までの1週間限定で、「マッシュルームワッパー」シリーズのセットを最大300円引きで販売するキャンペーンを開催しています。
バーガーキング「マッシュルームワッパー」セットが300円引き！
今回のキャンペーンでは、きのこをたっぷり使った「マッシュルームワッパー」シリーズのセット6種類が割引対象になります。
通常サイズのセット4種類は300円引き、Jr.サイズのセット2種類は100円引き。フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットをお得に購入できます。
対象には、10月23日発売の新作「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」シリーズも含まれます。
■対象商品・キャンペーン価格
・オータムスペシャル マッシュルームワッパー セット 1290円→990円（300円引き）
・オータムスペシャル ダブルマッシュルームワッパー セット 1740円→1440円（300円引き）
・オータムスペシャル マッシュルームワッパー Jr. セット 890円→790円（100円引き）
・マッシュルームワッパー セット 1290円→990円（300円引き）
・ダブルマッシュルームワッパー セット 1740円→1440円（300円引き）
・マッシュルームワッパー Jr. セット 890円→790円（100円引き）
キャンペーンは10月29日まで。店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用でき、有人レジ、セルフオーダー端末、モバイルオーダーで注文できます。
なお、1会計につき3セットまで。他の割引サービスとの併用やデリバリーでの利用はできません。一部対象外店舗があります。
秋の新作「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」
割引対象となる新作「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」は、10月23日から期間限定で発売されました。
4種のきのこと直火焼きの100％ビーフパティを使用した新商品「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」シリーズ3商品を期間限定で販売。
ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを使用。レタス、トマト、オニオンを重ね、オレガノやタイムの香りとピリッとした辛さが特徴の「オリジナルハーブソース」、クリーミーなマヨソースで仕上げたバーガーです。
通常サイズのほか、ビーフパティを2枚使用したダブル、お手頃サイズのJr.も用意されています。
▲オータムスペシャル マッシュルームワッパー 単品990円、セット1290円
▲オータムスペシャル ダブルマッシュルームワッパー 単品1440円、セット1740円
▲オータムスペシャル マッシュルームワッパー Jr. 単品590円、セット890円
新作もいきなり300円引き！
発売されたばかりの新作も、さっそく300円引きの対象になるのはうれしいですね！
通常のマッシュルームワッパーも同じく990円になるので、ハーブが香る新作にするか、焦がし醤油風味の定番にするか、好みで選べます。
ちょっとお得な1週間、チェックしてみましょう。
・発売日：2026年10月23日
（300円引き）
・開始日：2026年10月23日
・終了日：2026年10月29日
※価格は税込み表記です。
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