【本日から】300円引きは大きい！ バーガーキングでセットがお得に、きのこバーガーが対象

バーガーキングは本日10月23日から29日までの1週間限定で、「マッシュルームワッパー」シリーズのセットを最大300円引きで販売するキャンペーンを開催しています。

バーガーキング「マッシュルームワッパー」セットが300円引き！

今回のキャンペーンでは、きのこをたっぷり使った「マッシュルームワッパー」シリーズのセット6種類が割引対象になります。

通常サイズのセット4種類は300円引き、Jr.サイズのセット2種類は100円引き。フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットをお得に購入できます。



対象には、10月23日発売の新作「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」シリーズも含まれます。



■対象商品・キャンペーン価格

・オータムスペシャル マッシュルームワッパー セット 1290円→990円（300円引き）

・オータムスペシャル ダブルマッシュルームワッパー セット 1740円→1440円（300円引き）

・オータムスペシャル マッシュルームワッパー Jr. セット 890円→790円（100円引き）

・マッシュルームワッパー セット 1290円→990円（300円引き）

・ダブルマッシュルームワッパー セット 1740円→1440円（300円引き）

・マッシュルームワッパー Jr. セット 890円→790円（100円引き）



キャンペーンは10月29日まで。店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用でき、有人レジ、セルフオーダー端末、モバイルオーダーで注文できます。



なお、1会計につき3セットまで。他の割引サービスとの併用やデリバリーでの利用はできません。一部対象外店舗があります。

秋の新作「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」

割引対象となる新作「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」は、10月23日から期間限定で発売されました。

4種のきのこと直火焼きの100％ビーフパティを使用した新商品「オータムスペシャル マッシュルームワッパー」シリーズ3商品を期間限定で販売。



ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを使用。レタス、トマト、オニオンを重ね、オレガノやタイムの香りとピリッとした辛さが特徴の「オリジナルハーブソース」、クリーミーなマヨソースで仕上げたバーガーです。



通常サイズのほか、ビーフパティを2枚使用したダブル、お手頃サイズのJr.も用意されています。

▲オータムスペシャル マッシュルームワッパー 単品990円、セット1290円

▲オータムスペシャル ダブルマッシュルームワッパー 単品1440円、セット1740円

▲オータムスペシャル マッシュルームワッパー Jr. 単品590円、セット890円

新作もいきなり300円引き！

発売されたばかりの新作も、さっそく300円引きの対象になるのはうれしいですね！



通常のマッシュルームワッパーも同じく990円になるので、ハーブが香る新作にするか、焦がし醤油風味の定番にするか、好みで選べます。



ちょっとお得な1週間、チェックしてみましょう。



・発売日：2026年10月23日



（300円引き）

・開始日：2026年10月23日

・終了日：2026年10月29日

※価格は税込み表記です。