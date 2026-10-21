西日本仕立ての 「どん兵衛 天ぷらそば」12食セットがAmazonで27％オフ

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「どん兵衛 天ぷらそば（西）100g×12個」がAmazonで27％オフ！

西日本向けのだしの味わいを楽しめる「どん兵衛 天ぷらそば（西）100g×12個」が、Amazonでセール価格になっています。

参考価格は3,274円のところ、27％オフの2,380円で販売中です。12食入りで、1食あたり約198円。

「どん兵衛 天ぷらそば（西）100g×12個」の特徴

Amazon商品ページより

「どん兵衛 天ぷらそば（西）」は、西日本向けに仕立てたカップそばです。そばは真っ直ぐで、すすり心地のよさが特徴。つゆには昆布と鰹のだしを使用し、上品に調和した味わいに仕上げています。

具材には、エビの風味が特徴の「あとのせ天ぷら」を採用。別添の「彩り七味」は山椒を利かせており、華やかな香りでつゆの味わいを引き立てます。めん、つゆ、天ぷら、七味まで西日本向けに仕立てた商品です。

まとめ：西日本仕立ての天ぷらそばをお得にストック！

鰹と昆布のだしを使ったつゆや、あとのせ天ぷらを楽しめる「どん兵衛 天ぷらそば（西）」。昼食や忙しい日の食事用に、カップそばを常備しておきたい人にもおすすめです。

12食セットが参考価格3,274円から2,380円になっており、まとめ買いのチャンスです。Amazonでセール価格になっているこの機会に、チェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。