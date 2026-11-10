1本6000円、わずか1万本！ 「山崎」の原酒樽で熟成させた特別なビール、その製法を工場で聞いた

サントリーは11月10日、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム〈山崎原酒樽熟成〉2026」を数量限定で発売します。容量は715ml、アルコール度数は8.5％。価格は6000円（税別）で、販売本数はわずか1万本。一部のECサイトなどで販売されます。

ビール1本に6000円。普段からビールを楽しんでいる人にとっても、なかなか驚きの価格ではないでしょうか。しかし、この商品がどのように造られているのかを知ると、その価格にも理由があることがわかってきます。

今回、東京都府中市にあるサントリー武蔵野ビール工場で、同商品の発表会と製造工程の見学会が開催されました。会場では、サントリー マーケティング本部 ビールRTD部の大津亮課長と、ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部の浅野翔開発主幹が登壇。商品の特徴や開発の背景、ビール造りに込めた思いを語りました。

一般的なビールとはひと味違う「原酒樽熟成」とは、いったいどのようなものなのでしょうか。

ウイスキー「山崎」の原酒樽で熟成させる、特別なビール

その前に、まずは「マスターズドリーム」の説明から。

マスターズドリームは、醸造家がおよそ10年の開発期間をかけて生み出したという、2015年から発売されているビール。単に飲みやすいだけではなく、何層にも重なるような豊かな味わいを追求しており、その特徴を「多重奏で、濃密。」という言葉で表現しています。

そのマスターズドリームの中でも、さらなる挑戦を象徴する商品が「原酒樽熟成」シリーズというわけです。

最大の特徴は、サントリーのモルトウイスキー原酒の熟成に使用した木樽で、ビールを熟成させていること。今回発売される〈山崎原酒樽熟成〉2026には、山崎蒸溜所で実際にモルトウイスキー原酒の熟成に使われた樽が使用されています。

ここ数年、国内外でジャパニーズウイスキーの人気が高まり、なかでも「山崎」は高い評価を受けているのはご存知の方も多いはず。そんな山崎の原酒を熟成させた樽でビールを仕込むというのですから、ウイスキー好きにとっても興味をそそられる一本ではないでしょうか。

ちなみに、「原酒樽熟成」シリーズが誕生したのは2016年。当初はキャンペーンの景品として、ごく少量が提供されるだけでした。その後、2022年に抽選販売を開始し、2023年からはECチャネルを中心とした一般販売へと展開。今年で誕生10周年を迎えました。

2026年は、6月に〈白州原酒樽熟成〉2026を発売し、こちらはすでに完売。そして第2弾として登場するのが、今回の〈山崎原酒樽熟成〉2026というわけです。

さて、通常のマスターズドリームをウイスキーの樽に入れて寝かせれば、同じものが出来上がるのでしょうか。

答えは「ノー」です。

浅野氏によると、原酒樽熟成に使うビールは、「通常のマスターズドリームをそのまま使用しているわけではない」とのこと。木樽で熟成させたときにおいしくなるよう、ベースとなるビールの段階から専用に設計しているといいます。

しかも、山崎と白州では原酒樽の特性が異なるため、それぞれに合わせてベースビールの設計も変えています。目指しているのは、山崎では「重厚な熟成香」、白州では「爽やかな熟成香」。完成形の味わいから逆算して、ベースビールの設計を検討しているとのこと。

つまり、ウイスキーの樽を使ったというだけのビールではありません。樽とビールの組み合わせそのものを、一から考え抜いた商品。そう考えると、サントリーのこのシリーズに懸ける意気込みがうかがい知れようというもの。

「銅炊き仕込」に「トリプルデコクション」！

手間を惜しまないビール造り

見学会では、マスターズドリームの味わいを支える製造技術についても詳しく紹介されました。

まず特徴的なのが「銅炊き仕込」。

昔ながらのビール造りでは、銅製の釜を直火で熱する製法が用いられていました。これによってコクや香ばしさが生まれていたそう。「なーるほど、じゃあ銅製の釜を使っているんだな」と筆者などは安易に思ってしまうのですが（醸造家に向いていないですね！）、その仕組み自体は十分に解明されていなかったといいます。

そこでサントリーの開発陣は、実際に銅釜を使って試作と分析を繰り返しました。単に銅を使うのではなく、「なぜそうなるのか」を突き詰めたわけです。

その結果をもとに、銅製の配管を組み込んだ独自の仕込設備を開発。伝統的な銅釜の良さを生かしつつ、コクや香ばしさを高めながら、過度な焦げ感を抑えることを可能にしました。

もうひとつのこだわりが「フロアモルティング麦芽」。

フロアモルティングとは、床に大麦を広げ、人の手で撹拌しながら発芽させる伝統的な製麦方法のことです。現在では機械による効率的な製麦が一般的ですが、この昔ながらの手法では、均一になりすぎないことによって麦芽の成分に複雑さが生まれるといいます。

サントリーでは、この製法で造られたダイヤモンド麦芽を一部使用。麦芽に含まれる成分の多様性を、ビールの複雑な味わいにつなげています。

そして、これらの素材の良さを引き出すのが「トリプルデコクション製法」。

デコクションとは、仕込み途中の麦汁の一部を取り出して加熱し、再び戻す製法のこと。通常のザ・プレミアム・モルツでは、この工程を2回実施するダブルデコクションを採用していますが、マスターズドリームでは3回実施しているそう。

浅野氏によれば、ダイヤモンド麦芽は硬い構造を持っており、十分に熱をかけることで、うまみのもととなる成分を引き出せるといいます。

ただし、加熱回数が多ければ、必ずおいしくなるというわけではないとのこと。重要なのは、目指す味わいに合わせて製法を選択することです。

……とまあ、仕込み工程だけでも、これだけの工夫が詰め込まれています。

ちなみに、武蔵野ビール工場の一般的な仕込み設備は約100kLという大規模なもの。一方、商品開発では100Lの小さな設備から試作を始め、5kLのミニブルワリーでの検証を経て、徐々に規模を拡大していきます。

浅野氏は、設備の規模が変わると熱の伝わり方なども変わるため、同じ原料と条件を使っても、必ずしも同じビールにはならないと説明します。

自然の原料を使い、酵母という生き物の働きによって造られるビール。その品質を一定に保つだけでも、多くの経験と技術が必要になるのです。

樽に詰めるのも人の手 熟成の終わりは醸造家が見極める

見学会の後半では、原酒樽熟成シリーズを実際に製造しているミニブルワリーを訪れました。

ここで紹介されたのは、ウイスキーの原酒樽を使用した熟成工程です。

開発にあたっては、世界各地の木樽熟成ビールを調査しただけでなく、サントリーのウイスキー部門とも協力。ブレンダーとの意見交換や技術的な検証を繰り返し、木樽による熟成がビールにどのような変化をもたらすのか、研究を重ねてきたといいます。

しかし、木樽を使えば必ず狙い通りの味になるというわけではありません。

ウイスキーの熟成に使われてきた樽は、それぞれ異なる個性を持っています。しかも、同じようにビールを詰めたとしても、熟成の進み方や仕上がりには違いが生じます。

そこで醸造家は、樽ごとに状態を確認しながら熟成を進めています。

浅野氏によると、ビールを樽に詰める作業は人の手で実施。その後も、ひと樽ずつ官能評価を重ね、味わいや香りの変化を見極めながら熟成期間を調整します。

長く寝かせれば、それだけおいしくなるというわけでもありません。熟成が進みすぎると、樽の個性が強く出すぎたり、渋みが増してしまったりする場合があるそう。

だからこそ、最も良い状態に達したタイミングを逃さないことが重要になります。

見学会では実際に使われている4つの木樽が用意され、樽ごとの香りの違いを確かめる機会も設けられました。ひと口に「山崎原酒樽」といっても、それぞれに異なる特徴があることがわかります。

ちなみに、ウイスキーにはさまざまな樽が使われます。バーボン樽、シェリー樽、ミズナラ樽などなど……。あいにく、何の樽を使っているかは教えてもらえませんでしたが、中の香りは嗅がせてもらえました。うーん、フルーティーな香りがしたのはわかるのですが……。

ともかく、醸造家が目指しているのは、樽の個性をただ強く出すことではありません。ベースとなるビールの味わいと、木樽から生まれる香りを調和させることです。

しかも、原酒樽熟成の開発には、納得のいく品質に到達するまで約10年を費やしたといいます。

一般的なビールと比べて製造できる数量が限られるのも、こうした手間のかかる工程があるからなのですね。

白州は「爽やかな熟成香」、山崎は「重厚な熟成香」

2026年版の特徴は？

工場見学後には、通常のマスターズドリームと〈山崎原酒樽熟成〉2026の試飲も実施されました。

浅野氏が通常のマスターズドリームの味わいについて強調したのは、「多重奏で、濃密。」という特徴に加え、「もう一口飲みたい」と感じられることの重要性です。

濃厚でありながら、甘みや苦みのどれかひとつが突出するのではなく、複数の味わいが重なり合って全体として調和する。そうしたおいしさを追求しているといいます。

ひと口飲むと、麦芽の豊かな香りと濃厚なコクが広がり、どこかクラフトビールを思わせる複雑な味わい。苦味もしっかり感じられますが、後味は意外とまろやかで、じっくり味わいたくなる一杯です。

一方、〈山崎原酒樽熟成〉2026は、マスターズドリームの味わいを基本としながら、木樽による熟成香と余韻を加えた商品です。

ベースビール自体にも濃厚な甘みを持たせており、樽で熟成させることによって、重厚な香りと甘みを伴った余韻が生まれます。口に含んだ瞬間の豊かな味わいに加えて、後半にかけて香りと味わいが徐々に調和していくところが特徴だといいます。

特に2026年版では、熟成香の個性的な香りが特徴となっているとのこと。浅野氏も、今年は特に香りに注目して味わってほしいと語っていました。

実際に飲んでみると、度数の強さ（8.5度）もあるのか、後味にウイスキーのような余韻が残るのが特長。ごくごくと喉越しを味わうのではなくて、一口ごとの深い香りや味わいを堪能するためのビールといえましょうか。

なるほど、ウイスキーの山崎を思わせる重厚さが残ります。“熟成した香り”とでもいいましょうか。麦芽のやわらかい苦みを感じさせつつ、甘みのある余韻が長く続くのも特長でしょう。

なお、同じ原酒樽熟成シリーズでも、白州と山崎では目指す味わいが異なります。白州は爽やかさ、山崎は重厚感。それぞれの樽の特徴に合わせてベースビールから造り分けているため、単純に使用する木樽を入れ替えただけの商品ではありません。

1本6000円という価格は、ビールとしてはかなり高価です。しかし、その背景には、麦芽や仕込方法へのこだわり、専用のベースビールの開発、ウイスキー部門との協力、そして樽ごとの状態を見極める醸造家の仕事があります。

「ビールの域を超えた嗜好の酒」を目指すマスターズドリーム。その挑戦を象徴する商品が、今回の〈山崎原酒樽熟成〉2026といえそうですね。

発売日は11月10日。販売本数は1万本限定で、一部ECサイトで10月7日から順次予約受け付けが始まっています。普段飲んでいるビールとは少し違う、特別な1本を楽しみたい人は注目したいところです。