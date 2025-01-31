「Backlog」が他ツールからの乗り換えで利用料無料　2027年3月まで

ヌーラボは、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」への乗り換えを支援する「チームまるごと0円スタートキャンペーン」を実施している。申し込みは、2026年10月31日まで。

現在他社のプロジェクト・タスク管理ツールを利用している法人が、Backlogの有料プランを契約した場合、2027年3月31日までの利用料が無料となる。

ツールの乗り換えにおいては、移行期間中に新旧ツールを並行利用することで二重の費用負担が発生してしまう。本キャンペーンは、この負担を軽減するもので、Backlogの運用検証からチーム全体での本格移行までのスムーズなステップアップを後押しする。

キャンペーンの概要と申し込み方法は、以下のとおりだ。

■キャンペーン概要

特典：有料プラン契約開始から2027年3月31日まで、Backlog利用料が無料（2027年4月分より有料）

対象：他社のプロジェクト・タスク管理ツールを利用中の法人ユーザー（契約時に、現在利用のツールの契約状況がわかる資料が必要）

申し込み期限：

キャンペーン・無料トライアルの申し込み：2026年10月31日まで

有料プラン契約：2026年12月31日まで

詳細・申し込みサイト：https://lp.backlog.com/ad/migration-cp