アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第196回
ビーフのうまみとレモンの酸味が決め手！ 「サッポロ一番 塩カルビ味焼そば」12個が30％オフ
2026年10月09日 18時00分更新
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「サッポロ一番 塩カルビ味焼そば 110g×12個」がAmazonでセール販売中！
サッポロ一番の「塩カルビ味焼そば 110g×12個」がAmazonでセール販売中です。参考価格3,214円のところ、30％オフの2,234円で販売されています。
1個あたり約186円で、昼食や夜食用にカップ焼そばをまとめてストックしておきたい人にも注目の商品です。
「サッポロ一番 塩カルビ味焼そば」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロ一番 塩カルビ味焼そば」は、ビーフのうまみとレモンの爽やかな酸味をきかせた、まろやかな塩のうまみが特徴のカップ焼そばです。
めんは独自製法によって、しっかりとしたコシと弾力のある食感に仕上げています。適度なちぢれが付いており、ソースがよく絡むのも特徴といいます。
ソースは、伯方の塩のうまみをベースに、ビーフのうまみやガーリックの風味を組み合わせています。
さらに、黒こしょうの辛みとレモンの爽やかな酸味をきかせています。具材には牛・鶏肉そぼろとキャベツを使用しています。
まとめ：カップ焼そばをまとめ買いするなら今！
昼食や夜食、小腹がすいたときの食事用に、ストックしておくと便利なカップ焼そば「サッポロ一番 塩カルビ味焼そば」12個セットがAmazonで30％オフで販売されています。
まとめ買いを考えている人は、Amazonでセール価格になっているこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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