今年も！ マクドナルド「三角チョコパイ」本日スタート 「黒」と「いちご」

マクドナルドは秋の定番スイーツ「三角チョコパイ」2商品を本日10月7日から期間限定で販売します。



何層にも重ねたサクサクのパイ生地と、“とろ～り”としたクリームを入れた、三角の形状が特徴のチョコパイ。今年は新作「三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味」が登場。

▲三角チョコパイ クッキー＆クリーム いちご味 190円～

販売期間：10月7日～10月下旬予定

クッキー＆クリーム いちご味は、甘酸っぱいいちご風味のチョコクリームにココアクッキーを加え、クッキー＆クリームならではのコク深い味わいとザクザク食感に仕上げたといいます。サクサクのパイ生地もピンク色でほんのりといちごが香る仕立て。

▲三角チョコパイ 黒 180円～

販売期間：10月7日～12月下旬予定

定番の「三角チョコパイ 黒」は、今年はチョコクリームをリニューアル。中に入っているアーモンドのロースト感を強め、食感と香ばしさを際立たせることで、カカオの風味もより引き立つよう仕上げたといいます。

＜数量限定パッケージ＞



数量限定のパッケージがかわいい！ 少し肌寒い日のおやつに「黒」と「いちご」も食べたくなりますね。



※記事中の価格は税込み

※価格は店舗で異なる



・発売日：2026年10月7日

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