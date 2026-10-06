ファーウェイ、2万円強でサファイアガラス採用のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 4 サファイアガラス」発表

ファーウェイ・ジャパンは、スクエアなディスプレーを採用したスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT」シリーズの新モデルとして、丈夫さが特徴のサファイアガラスを盤面に採用した「HUAWEI WATCH FIT 4 サファイアガラス」を追加した。ブラックとピンクの2色で、価格は2万1780円。

今回の新製品は、HUAWEI WATCH FITシリーズの中では1世代前のモデルになるものの、ヘルスケアやワークアウトの機能は十分に充実しつつ、さらに頑丈さでも強化しながら、2万円強という価格が最大の魅力の製品。

ディスプレーは約1.82型AMOLEDで、四角い形状により、情報量は多く、また最大2000ニトの明るさで屋外でも見やすいのが特徴。本体は約9.5mmの薄さ、重量も約27g（ベルト含まず）で軽快な使い心地となっている。

通常利用で約10日間使えるバッテリー駆動時間の長さはファーウェイ製スマートウォッチの特徴的な部分。ワイヤレス急速充電にも対応しており、10分の充電で約1日使用可能としている。対応OSはAndroid 9／iOS 13以降。