パソコン工房、最大4万5000円引きの「超 決算全力セール」を9月19日開始

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEBサイトで、9月19日から10月2日まで「超 決算全力セール」を開催する。セールでは当社指定のBTOパソコンが最大4万5千円引きとなり、普段使い向けのデスクトップPCから、最新ゲームを快適に遊べる高性能ノートPCまで幅広く対象になる。
注目は、価格と性能のバランスを重視したセール構成だ。店舗とWEB通販の両方で、オススメパソコンやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品を用意し、用途に応じた買い替えや増設を後押しする内容となる。WEBサイトでの限定BTOパソコン販売は9月18日16時00分から10月2日11時59分までで、セール情報の公開も9月18日16時を予定する。
対象商品の一つとして、認定再生メモリを採用したゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～」も販売中だ。CPU、グラフィックスカード、ストレージなど主要部品には新品パーツを使い、認定再生メモリのみを検査・選別したうえで採用する設計となる。エントリー向けながらBTOで構成変更ができ、1年間保証に加えて延長3年または4年保証、月額会員サービス「プラチナITパスポート」も選べる。
あわせて、パソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員向けのBTOパソコン送料無料、指定新品パソコン購入時の還元キャンペーン、残価据置型クレジット、Windows 11への乗り換え応援フェアなども展開中だ。購入方法は店舗購入とWEB通販の両方に対応し、詳細は公式の情報ページで確認できる。なお、セールや各種キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があるという。
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