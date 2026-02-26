Zoom、福岡で初のユーザー会を9月9日開催　AI活用と最新アップデートを紹介

Zoomは、「Zoomユーザー会 in 福岡」を9月9日に福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6Fで開催する。時間は17:30から20:00までで、17:00受付開始となる。参加費は無料、定員は80名（予定）だ。

このイベントは、これまで東京を中心に実施してきたZoomのユーザーコミュニティイベントを、初めて福岡で開くものだ。人手不足や働き方の変化が進むなか、営業やコンタクトセンターに求められる少人数での高い生産性をテーマに、AIを活用した業務効率化や顧客体験向上の最新動向を紹介するという。

あわせて、Zoomの最新製品や最新アップデートもいち早く案内する予定だ。対象はZoom利用中の顧客のほか、インサイドセールス担当者、営業責任者、コンタクトセンター運営担当者などで、実務に直結する情報を集めやすい構成となっている。

会場では、実際の利用者同士で情報交換できる交流会も実施。日々の運用や活用方法について、現場目線の知見を共有できる場となるだろう。参加方法は事前案内に従って申し込む形式となる。