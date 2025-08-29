AIの急激な進化が、サイバー攻撃をかつてない速度と規模へと押し上げている。こうした未曾有の脅威に対し、企業はどのように自社を守るべきか。2026年7月10日、フォーティネットジャパンが主催した「Fortinet Accelerate Japan 2026」の基調講演では、AI時代における最新の脅威動向とセキュリティイノベーション、そしてサイバーリスクマネジメントの新たなあり方が提示された。後半では三菱電機とトヨタ自動車のセキュリティリーダーが登壇し、現場での実践的な取り組みやレジリエンス強化のポイントが語られた。

AI時代、改めて求められるネットワークとセキュリティの融合

基調講演はフォーティネットジャパンの社長執行役員である与沢和紀氏の挨拶からスタートした。与沢氏は3年ぶりのリアル開催となった喜びを語るとともに、「サイバーセキュリティはAIとともにこの1年ぐらいで大きく進展している。フォーティネットはAI時代のサイバーセキュリティに当然ながら力を入れている」とコメント。具体的には他社との協業やAI関連の研究開発に注力しているだけでなく、自社でGPUファームなどのデータセンターインフラを保持し、NVIDIAとも協業しながらAIを保護するための製品群を充実させているという。

また、ユーザー企業のITインフラの変遷については、「メインフレームからPC、クラウドに動き、モバイル環境を経て、今やまたエッジ化している」と分析。「私個人の意見として、すべてがクラウドに行くとかすべてがエッジに行くということはなく、バランスを取った中で発展していくと信じている」と見解を述べた。

特にAIの普及に伴うネットワークの構造変化について、与沢氏は強い警鐘を鳴らす。「AIエージェントの導入により、従来の出入り口から中へという南北方向のトラフィックの他に、横方向（ラテラル）のトラフィックが爆発的に発生している」と指摘する。かつてラテラルムーブメントといえば、攻撃者が社内を探索するための悪意ある動きであったが、「今はAIが勝手に通信をやってしまっており、正規の動きと攻撃の区別がつかない」という状況に陥っている。そのため、「ネットワーク機器単体では見きれない。横方向の通信はスイッチやルーターを経由するため、境界の防御のみならず、サーバーのAPIを保護するためにもプラットフォームが不可欠だ」と強調した。

こうした中、長らくフォーティネットが掲げる理念は、「ネットワークとセキュリティの融合」である。「ネットワーキングとセキュリティが融合するのは必然的である」と語つ与沢氏は、ベンダーの統合によるトータルコストの削減と運用の簡素化が重要であると説く。同社の主力製品であるFortiGateは中小・中堅企業の約半数に導入されており、これを用いてSD-WANを構築し、SASE（Secure Access Service Edge）へと移行するケースが増加しているという。

また、フォーティネットはデータ主権（ソブリン）への対応として、日本国内でのデータセンター展開にも意欲を見せる。「データや運用の試験を重視する場合、数少ないベンダーとしてソブリンSASEも提供可能だ」と与沢氏。さらに、製造業やインフラ事業者を前提としたOT分野におけるセキュリティにも注力しており、外部調査で3年連続のリーダーポジションを獲得し、競合他社を引き離している実績を強調。「日本特有の課題についてもしっかりお話ししていきたい」と締めくくった。

AIが悪用される時代の脅威動向とインテリジェンスの重要性

続いて登壇したのは、米フォーティネットの主席セキュリティストラテジスト兼脅威インテリジェンス担当グローバルバイスプレジデントであるデレク・マンキー氏だ。マンキー氏は、世界中に展開するFortiGuard Labsを通じて収集した最新の脅威動向と、同社のインテリジェンスネットワークの全容について紹介した。

同社は2002年にカナダのバンクーバーでFortiGuardを立ち上げて以来、世界中に40箇所のR&Dセンターを展開。東京においても2016年から拠点を構え、グローバルで500人以上の専門家がインシデント対応に当たっているという。「私たちのチーム（FortiGuard）は、攻撃者を追随して最新の手口やインテリジェンスを得て、それをサブスクリプションサービスの中でファブリック全体で提供している」とマンキー氏は語る。

フォーティネットの強みは、そのシェアを背景にした圧倒的なデータ収集力にある。「世界における50％のファイアウォールを私たちが出荷しており、日本においても50％以上を出荷している。そこからインテリジェンスをかなり収集している」とマンキー氏はアピールする。これらに加えて、EDRやNDRといったポートフォリオからの情報も統合し、自動的に新たな脅威へ対応できる体制を構築している。

特筆すべきは、フォーティネットのAI開発における歴史の長さである。「機械学習やAIシステムに関しては15年以上、2010年から開発している。現在は300人以上の開発者が取り組み、550もの特許を有している」マンキー氏は述べ、AIを活用した防御態勢の構築において一日の長があることを示した。