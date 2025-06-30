ヌーラボの「DX推進」実態調査より
DX推進の壁は人材不足「だけじゃない」 業務の属人化や目的の曖昧さが浮き彫りに
ヌーラボは、2026年7月1日、「DX推進」に関する実態調査の結果を発表した。同調査で明らかになったのが、DXにおける「人材不足」以外の大きな阻害要因だ。
調査では、実に72.3%が「DXに関わる機会がある」と答え、DX推進が一般的な業務となっていることが確認できた。また、DX業務への従事歴が長いほど、「メインの業務」としてDXに取り組む比率が高い傾向がみられた。
具体的なDX業務としては、「AI・自動化の活用（42.2%）」「データの統合・整理（33.1%）」「業務フローの可視化・整理（31.8%）」が上位となった。AI活用やデータ統合が注目を集めがちだが、その前提となる既存業務の可視化も、中核的なDX業務として推進されていることが分かっている。
一方で、DX推進の課題としては「人材不足（35.3%）」「時間不足（28.4%）」が1位・2位に。それだけでなく「業務の属人化（26.0%）」「目的・ゴールの曖昧さ（25.5%）」という“業務構造に起因する課題”が続いている。
ヌーラボは、「自動化やデータ活用といったDXの施策は、既存業務の整理・可視化を土台として初めて機能する」とコメント。「『業務のブラックボックス化』を解消することがDX推進の真の入口になる」と続けている。
なお、本調査は、週1回以上PCデスクワークに従事する20代〜50代の1000名を対象に、2026年2月に実施されている。
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