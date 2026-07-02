34インチUWQHDウルトラワイドモニターが4万円台　USB-C給電対応モデル登場

JAPANNEXTは、34インチIPSパネル搭載のUWQHDウルトラワイド液晶モニター「JN-IPS34UQ2-C6」を7月2日に発売する。直販価格は47,980円だ。

この製品は、3440×1440ドットのUWQHD解像度と21:9の横長画面を採用する。フルHD比で約2.4倍の情報量を表示でき、複数のウィンドウや資料を並べて扱いやすい構成だ。IPSパネルは上下左右178度の広視野角に対応し、sRGB 100%の広色域と最大輝度300cd/m2により、写真や動画も鮮やかに映し出すという。

接続端子はHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1を備える。USB-Cは映像出力と最大65W給電を1本でまかなえるため、対応ノートPCならACアダプターを持ち運ばずに済む。さらにKVM機能を搭載し、モニターにつないだキーボードやマウスを、デスクトップPCとUSB-C接続のノートPCで切り替えて共用できる。AdaptiveSync（FreeSync）やフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも備え、長時間作業やゲーム用途にも配慮した設計だ。

本体はVESA 100×100mmに対応し、モニターアームや別売スタンドへ取り付け可能だ。2W×2のスピーカーも内蔵する。外形サイズはスタンド有りでおよそ高さ515×幅818×奥行225mm、スタンドなしでおよそ高さ365×幅818×奥行56mm、重量はおよそ7kgとなる。メーカー保証は2年間だ。