VALORANT Challengers Japan 2026シーズンファイナル詳細発表 チケット情報や出演者を公開
「VALORANT Challengers Japan 2026」を主催するRiot GamesとVALORANT Challengers Japan 2026実行委員会は、7月25日と26日にアリーナ立川立飛で開催される「VALORANT Challengers Japan 2026 Season Finals」の詳細を発表した。タクティカルFPS「VALORANT」の国内最高峰のeスポーツ大会として、観客を魅了する多彩なイベントや地上波特番も予定されている。また、5月23日からチケット抽選受付が開始され、関心を集めている。
「VALORANT Challengers Japan 2026 Season Finals」は、国内最高峰のチームが日本の王者の座と世界への挑戦権を懸けて激突する、今シーズンを締めくくる最大の公式大会である。この大会では、応援サポーターとして「T.N.T」と手越祐也氏が出演し、25日にT.N.Tのミニライブ、26日に手越祐也氏による特別入場演出を行う。また、優勝チームには応援サポーターからオリジナルテーマソングがプレゼントされるという新たな試みも注目ポイントだ。
多彩な席種を提供するチケットは5月23日から指定席の抽選受付がスタート。価格は指定席が9,900円で、各席種に応じた特典が用意されている。さらに、収益の一部が出場チームへ還元されることで、持続可能な大会運営を目指している。
「VALORANT Challengers Japan 2026 Season Finals」は、地上波特番を通じてより多くの観衆にその魅力を伝える。日本テレビ系で放送される特番「ヴァロラントの魅力ガイド」では、VALORANTの競技シーンや大会の見どころが深掘りされる予定で、ファンだけでなく新たな視聴者層の取り込みが期待される。
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