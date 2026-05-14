ファーウェイ、スマートウォッチ新製品「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」国内リリースを予告

ファーウェイ・ジャパンは、公式Xアカウント（@HUAWEI_Japan_PR）において、5月21日の新製品発表会の開催、およびスマートウォッチ新製品「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」のリリースを予告している。

HUAWEI WATCH FIT 5 Proはすでに海外で発表済みで、四角いディスプレーにフラグシップモデル「HUAWEI WATCH GT」シリーズとほぼ同等の機能を搭載している製品となる。

5/21、HUAWEIの進化が止まらない。

待望の最新WATCH FIT 5 Proモデルが登場



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なお、同社公式オンラインストアでは発表までの期間に1000円の予約金を払うことで（実際の注文時に残額を支払う）、「HUAWEI Scale 3」などのプレゼントがもらえる先行予約キャンペーンを実施している。