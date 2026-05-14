このページの本文へ

ファーウェイ、スマートウォッチ新製品「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」国内リリースを予告

2026年05月14日 20時40分更新

文● オカモト／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ファーウェイ・ジャパンは、公式Xアカウント（@HUAWEI_Japan_PR）において、5月21日の新製品発表会の開催、およびスマートウォッチ新製品「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」のリリースを予告している。

ファーウェイ

　HUAWEI WATCH FIT 5 Proはすでに海外で発表済みで、四角いディスプレーにフラグシップモデル「HUAWEI WATCH GT」シリーズとほぼ同等の機能を搭載している製品となる。

　なお、同社公式オンラインストアでは発表までの期間に1000円の予約金を払うことで（実際の注文時に残額を支払う）、「HUAWEI Scale 3」などのプレゼントがもらえる先行予約キャンペーンを実施している。

ファーウェイ
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ファーウェイ・オンラインストア 楽天市場店
Huawei Mobile