定番スマートバンドにさらにオトクな製品！ 「HUAWEI Band 11」発売

ファーウェイは、6800円とお手頃価格のエントリースマートウォッチ「HUAWEI Band 11」を発表。ECサイト限定で販売を開始した。カラーはブラックとパープルの2色。
「HUAWEI Band 11」シリーズでは、GPSを内蔵して単体でジョギング時などのルート記録が可能な「HUAWEI Band 11 Pro」（1万1880円）、フルオロエラストマーベルトにアルミ合金の筐体を採用した「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」（8580円）が、今年3月にすでに発売済み。
HUAWEI Band 11は、HUAWEI Band 11 Aluminum Editionと機能的に共通でありながら、筐体が高耐久性ポリマーになることで、価格的にはさらにオトクになっている。カラバリはブラックとパープルの2色。ベルトはフルオロエラストマー。
HUAWEI Band 11シリーズ共通の特長としては、1.47型から1.62型に画面が大型化。最大輝度も向上しており、日光下での運動時も情報が読み取りやすくなっている。最長2週間のバッテリー持ちなど、同社製スマートウォッチの長所はそのまま受け継がれている。
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