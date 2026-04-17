富士通が直販サイト刷新、FMV Storeで“選びやすさ”が劇的進化

富士通クライアントコンピューティングは、「富士通 WEB MART」を「FMV Store」としてリニューアルし、4月17日から新たなサイトデザインと機能を提供することを発表した。この公式ショッピングサイトでは、商品選びのしやすさと快適な操作性を重視し、利用者にとってシンプルかつ親しみやすい体験を提供するとしている。

新しい「FMV Store」は、ブランド一体感を高めた統一デザインとともに、スマートフォンやタブレットにも適した、移動中でも直感的に使える操作性を実現している。商品選択画面はタイル式のUIに刷新され、用途に応じた選びやすさを提供する。さらに、検索機能や比較機能を強化し、スペックを基にした商品絞り込みや複数商品を一画面で比較できる機能を追加することで、購入検討がしやすくなるという。

購入者レビューは商品単位に細分化され、用途や年齢、性別での絞り込みが可能。これにより、利用シーンに合った具体的なフィードバックが得られ、自分に合った商品選択をサポートする。さらに、リニューアルを記念したキャンペーンでは、クーポンや台数限定セール、抽選によるギフトカードのプレゼントなど、お得にFMVを購入するチャンスが提供される。

キャンペーンは4月17日から5月13日までの期間に実施され、「FMV プレミアムサービス」や「FMVまなびナビ」もお得に利用開始できる機会が用意されている。FMV Storeは、簡便でスムーズなショッピングエクスペリエンスを提供し続けることを目指している。