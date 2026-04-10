生成AIボット「Wisora」で社内問い合わせが7割減、ミソラコネクトが導入
ソラコムのグループ企業、ミソラコネクトが社内問い合わせ対応を効率化するため、生成AIボットサービス「Wisora」を導入したことを発表した。業務の効率化に寄与するこのサービス導入により、社内問い合わせ数が約7割減少したという。
Wisoraの導入によって、ミソラコネクトは従来の人力対応からAIによる自動応答へと移行した。これにより、限られた人員での業務負荷が大幅に低減され、社員が気軽にAIに質問できる環境が整った。同社では、Slackとの連携を通じて普段のコミュニケーションツールで使用できる手軽さが評価されたという。
さらに、Wisoraは自動学習機能を備えており、多様なドキュメントを短時間で学習させることが可能だという。導入初期の段階では、回答精度の調整や運用ルールも整備され、スムーズに新しい業務フローが社内で定着しているとのこと。今後も精度向上を図り、顧客サポートへの応用も視野に入れている。
生成AIボット「Wisora」は、単なる問い合わせ対応にとどまらず、業務の属人化解消や生産性向上まで期待されるソリューションだ。
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