AppleシリコンMac、ついに外部GPUが動作可能に

AI関連スタートアップの香港tinyは4月1日、同社が開発したAppleシリコンMac向けの外部GPU（eGPU）ドライバが、アップルの承認を受けたことを公表した。主にAI分野での利用を想定している。
ドライバはAMDとエヌビディアのGPUに対応。tinyがこれまで提供していたドライバと違い、macOSのセキュリティー機能をオフにすることなく使える点が強みだ。
If you have a Thunderbolt or USB4 eGPU and a Mac, today is the day you've been waiting for! Apple finally approved our driver for both AMD and NVIDIA. It's so easy to install now a Qwen could do it, then it can run that Qwen... pic.twitter.com/daUsyBHh1W— the tiny corp (@__tinygrad__) April 1, 2026
動作要件などの概要は以下のとおり。MacとGPUの接続には、別途「Thunderbolt／USB4ケーブル」と同規格に対応した「eGPUユニット」などが必要となる。
●動作要件（概要）
■OSバージョン
・macOS 12.1以降
■ハードウェア
Mac
・Thunderbolt／USB4ポートを搭載したAppleシリコン搭載Mac
GPU
・AMD：RDNA3＋対応モデル
・エヌビディア：Ampere＋対応モデル
■その他
・別途「tinygrad（マスター版）」の導入が必要（4月1日時点）
・MacとGPUの接続には、eGPUユニット（Thunderbolt／USB4接続に対応した製品）とThunderbolt／USB4ケーブルを別途用意する必要あり
Appleシリコン搭載Macは2020年の発売以降、Thunderbolt3／4／5端子を搭載したマシンであっても、同規格に対応したeGPUとは（事実上）接続できない状態が続いていた。
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