ファーウェイからランナー特化型スマートウォッチ登場！ 徹底した軽量化や高精度測位も魅力の製品

ファーウェイ・ジャパンは17日、都内で製品発表会を開催。ランナー向けに本体の軽量化や精密な測位性能、科学的なトレーニング支援といった機能を持つ本格ランニングウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」を発表した。発売日は3月27日で、価格は5万4780円。

ランニングシーンを前提にして、軽量化はもちろん

ビル街でも正確な測位、トレーニングメニューの自動作成も

HUAWEI WATCH GT Runner 2は、同社の「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」をベースとしながらも、競技レベルのランニングシーンでの活用を前提にさまざまな部分が強化されている。

まず最大の特長が軽量化。本体重量は約34.5g（ベルト含まず）。HUAWEI WATCH GT 6 Proと比較して、20g強も軽くなっている。本体とケース部分には航空宇宙グレードのチタン合金を採用し、軽量でありながら耐久性も高い。また、画面部にはファーウェイ独自の強化ガラス「クンルンガラス」を採用している。また、ディスプレーの最大輝度は3000ニト。直射日光下のレース時もデータをしっかり読み取ることが可能。

ベルトもランニングシートでの仕様を前提に、汗や雨などの水分を弾く通気性に優れたウーブンベルトのほか、さまざまなシーンで活用可能なフルオロエラストマーの2タイプが製品に同梱されている。

続いては高精度測位。最近では、都会の高層ビル群の谷間などでジョギングをしたり、レースが開催されたりするが、こうした本来は電波を受信しにくい場所でも、3Dフローティングアンテナにより、しっかりと測位衛星との接続を確保。また、トンネルなどの測位信号が届きにくい場所でもより正確なルート記録が可能という。

ランニングのサポート機能では、大会で本格的な記録を目指す人から楽しみとして走る人まで、幅広いユーザーに対応。たとえば「週に●回走る」「●月のマラソン大会での目標タイム」などを設定することで、目標達成に向けたトレーニングプランを自動作成するとともに、ユーザーの能力や状況に応じてプランを自動で調整してくれる。レース中も現在のペースと理想のペースをリアルタイムで表示するなど、ユーザーを手助けする。

そのほかのワークアウト／ヘルスケア機能もHUAWEI WATCH GT 6 Proと同じく充実。ゴルフ機能では、HUAWEI WATCH GT 6 Proからさらにコースの高低差補正、ショット飛距離表示といった要素が追加。日本の管理医療機器承認を取得した心電図測定機能をはじめ、心拍数、ストレス、睡眠などの24時間モニタリング機能を搭載している。

カラバリはオレンジ、ブルー、ブラックの3色が用意。バッテリーについては通常使用で約14日間、ヘビーユースで約7日間、GPS連続使用で約32時間とファーウェイ製スマートウォッチの長所であるバッテリー駆動時間の長さは、本機にも継承されている。