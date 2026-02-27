ファーウェイの“魅せる”ルーターはWi-Fi 7対応でアンテナにも工夫あり　クラウドファンディングで支援者募集

ファーウェイ・ジャパンは、ティザー画像でその存在を公表していたデザイン性重視のメッシュWi-Fiルーター「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」を正式に発表。クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」での支援者募集を開始している。

予想実売価格は本体＋中継器のセットで4万3780円、本体のみで2万8380円だが、GREEN FUNDINGでは24時間限定価格や数量限定の20％オフなど、早割価格で入手が可能。

HUAWEI WiFi Mesh X3 Proは雪に覆われた山頂をイメージしたデザインを採用。これまでは家具やテレビに隠れるように設置されていたWi-Fiルーターのイメージを一新する、“魅せる”ルーターをテーマとする製品だ。アンテナ部はルームライトも兼ねており、日の出日没をイメージした黄金色や雪をイメージした白色での点灯が可能。

また、この山頂の部分は単なるインテリアとしてだけでなく、5GHz用アンテナが4本、2.4GHz用アンテナが2本、合計6本のアンテナが入っており、無線LANのパフォーマンスを高めるためにも活かされている。

Wi-Fiルーターとしての仕様は、2.4GHz帯／5GHz帯対応のデュアルバンドのWi-Fi 7準拠。通信速度はそれぞれ最大2882Mbpsと最大688Mbps。本体の有線LANは2.5GbE×2、中継器はGbE×1。本体と中継器をセットで利用するとファーウェイ独自のメッシュ技術によって、一体的なネットワークを構築できる。主要なIPoEに対応するほか、スマホからは前述のライトの点灯、子供が使うデバイスの使用時間制限やコンテンツブロック、自宅の電波のカバー範囲を視覚化する「ヒートマップ診断」といった機能が利用できる。