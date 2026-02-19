第17回 シン・IoTの教室：ビジネスに活きる つながるモノの世界

MaaS、RaaS、EaaS……

モノの世界で急伸する“as-a-Service”ビジネスモデル　実現の鍵はIoTだった

大塚昭彦／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　さまざまな業界で「as-a-Service（アズ・ア・サービス）モデル」、あるいは「XaaS（X-as-a-Service）」という言葉が聞かれるようになりました。従来とは異なる新たなビジネスモデルを指す言葉ですが、ここにもIoTの進化と普及が大きく影響しています。

as-a-ServiceモデルはIT／コンピューターの世界から始まった

　as-a-Serviceとは、モノや機能を「所有」する（させる）代わりに、サービスとして一時的に「利用」する（させる）モデルを指します。よく聞くものとしてはMaaS（Mobility-as-a-Service）、RaaS（Robot-as-a-Service）、EaaS（Equipment as a Service）などがあります。

　そして、XaaSの「X」はあらゆるもの（Everything）の意味です。つまり、あらゆるas-a-Serviceの総称が「XaaS」です。

　as-a-Serviceという表現が最初に使われたのは「SaaS（Software-as-a-Service）」でした。それまでは、高額を支払って購入（ライセンスを所有）していたソフトウェアを、より安価な月額や年額で使えるようにしました。販売側から見れば、従来の売り切りモデルから継続契約モデルへの転換です。

　ユーザーにとって「使ったぶんだけ支払えばよい」革新的なモデルは、瞬く間にIT／コンピューターの世界に広がりました。現在ではSaaSだけでなく、IaaS、PaaS、FaaS、DBaaS、STaaS、DaaS、IDaaS……と数多くのXaaSが存在し、ソフトウェアやハードウェアを「所有せず利用する」スタイルはごく当たり前のものになりました。

モノの世界へのXaaSの広がり、それを実現したIoT

　それでは、IT／コンピューター以外の世界でXaaSが登場したのは、いつなのでしょうか。

　実は「所有せず利用する」スタイルそのものは、SaaSが登場するはるか以前から存在しました。「リース」モデルです。産業機械や航空機、業務用自動車、コピー機など、所有（購入）に大きな初期投資が必要なモノを、一定の契約期間、リース会社に月額料金を支払うことで利用できます。コンピューターの世界でも、所有するには高額すぎるハードウェア（メインフレームなど）はリース契約で導入されることがあります。

　ただし、リースは固定月額料金＋長期契約が基本ですが、XaaSでは従量課金＋利用期間は自由という形が中心です。

　さらに、従量課金で「何を基準に課金するのか」の対象も、XaaSでは利用期間だけではありません。たとえば次のようなものがあり、これらのハイブリッド（複合型）というケースもあります。

・利用時間：利用する時間（期間）に対する課金です。年／月／日といった長い期間ではなく、時間／分という短い単位で課金するXaaSも多くあります。例：クラウドのコンピュートリソース、シェアカー／シェアサイクル、コワーキングスペース、など。

・消費量／数：「使った量」で課金額が変動するXaaSもあります。例：クラウドのストレージ＝データ容量、生成AIサービス＝トークン処理量、カーシェア＝走行距離、プリンター／複合機＝印刷枚数、など。

・利用の成果：XaaSの利用で「どれだけの成果が出たか」「あらかじめ定めたKPIを達成できたか」を課金の対象にするものです。例：デジタル広告＝クリック／コンバージョン、営業支援SaaS＝売上額の向上（レベニューシェア）、エネルギーサービス＝削減エネルギー量、産業機械＝正常な稼働時間／故障発生率、産業用ロボット＝良品の生産個数、など。

　さて、いずれの指標を従量課金の対象とするにせよ、それらのデータを正確に計測し、管理システムで集計し、ユーザーに月額を請求する仕組みが必要です。デジタル（IT／コンピューター）の世界ならば比較的簡単ですが、モノの世界で「シェアサイクルが何分使われたか」「産業機械が何時間、正常稼働していたか」といった細かなデータは、人間では計測できません。

　そこで、IoTの出番となるわけです。モノに搭載されたセンサーが計測を行い、それをクラウドに収集して集計、課金額を決定する。ユーザーにも、リアルタイムに「今月の課金額はいくらか」といった情報を見せることができます。

　このように、モノの世界へのXaaSの広がりには、IoTが深く関わっています。言い方を変えれば、IoTがなければモノの世界のXaaSは成り立たず、“リース止まり”だったかもしれません。

■関連サイト

soracom トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月