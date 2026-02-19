モノの世界で急伸する“as-a-Service”ビジネスモデル　実現の鍵はIoTだった

さまざまな業界で「as-a-Service（アズ・ア・サービス）モデル」、あるいは「XaaS（X-as-a-Service）」という言葉が聞かれるようになりました。従来とは異なる新たなビジネスモデルを指す言葉ですが、ここにもIoTの進化と普及が大きく影響しています。

as-a-ServiceモデルはIT／コンピューターの世界から始まった

as-a-Serviceとは、モノや機能を「所有」する（させる）代わりに、サービスとして一時的に「利用」する（させる）モデルを指します。よく聞くものとしてはMaaS（Mobility-as-a-Service）、RaaS（Robot-as-a-Service）、EaaS（Equipment as a Service）などがあります。

そして、XaaSの「X」はあらゆるもの（Everything）の意味です。つまり、あらゆるas-a-Serviceの総称が「XaaS」です。

as-a-Serviceという表現が最初に使われたのは「SaaS（Software-as-a-Service）」でした。それまでは、高額を支払って購入（ライセンスを所有）していたソフトウェアを、より安価な月額や年額で使えるようにしました。販売側から見れば、従来の売り切りモデルから継続契約モデルへの転換です。

ユーザーにとって「使ったぶんだけ支払えばよい」革新的なモデルは、瞬く間にIT／コンピューターの世界に広がりました。現在ではSaaSだけでなく、IaaS、PaaS、FaaS、DBaaS、STaaS、DaaS、IDaaS……と数多くのXaaSが存在し、ソフトウェアやハードウェアを「所有せず利用する」スタイルはごく当たり前のものになりました。

モノの世界へのXaaSの広がり、それを実現したIoT

それでは、IT／コンピューター以外の世界でXaaSが登場したのは、いつなのでしょうか。

実は「所有せず利用する」スタイルそのものは、SaaSが登場するはるか以前から存在しました。「リース」モデルです。産業機械や航空機、業務用自動車、コピー機など、所有（購入）に大きな初期投資が必要なモノを、一定の契約期間、リース会社に月額料金を支払うことで利用できます。コンピューターの世界でも、所有するには高額すぎるハードウェア（メインフレームなど）はリース契約で導入されることがあります。

ただし、リースは固定月額料金＋長期契約が基本ですが、XaaSでは従量課金＋利用期間は自由という形が中心です。

さらに、従量課金で「何を基準に課金するのか」の対象も、XaaSでは利用期間だけではありません。たとえば次のようなものがあり、これらのハイブリッド（複合型）というケースもあります。

・利用時間：利用する時間（期間）に対する課金です。年／月／日といった長い期間ではなく、時間／分という短い単位で課金するXaaSも多くあります。例：クラウドのコンピュートリソース、シェアカー／シェアサイクル、コワーキングスペース、など。

・消費量／数：「使った量」で課金額が変動するXaaSもあります。例：クラウドのストレージ＝データ容量、生成AIサービス＝トークン処理量、カーシェア＝走行距離、プリンター／複合機＝印刷枚数、など。

・利用の成果：XaaSの利用で「どれだけの成果が出たか」「あらかじめ定めたKPIを達成できたか」を課金の対象にするものです。例：デジタル広告＝クリック／コンバージョン、営業支援SaaS＝売上額の向上（レベニューシェア）、エネルギーサービス＝削減エネルギー量、産業機械＝正常な稼働時間／故障発生率、産業用ロボット＝良品の生産個数、など。

さて、いずれの指標を従量課金の対象とするにせよ、それらのデータを正確に計測し、管理システムで集計し、ユーザーに月額を請求する仕組みが必要です。デジタル（IT／コンピューター）の世界ならば比較的簡単ですが、モノの世界で「シェアサイクルが何分使われたか」「産業機械が何時間、正常稼働していたか」といった細かなデータは、人間では計測できません。

そこで、IoTの出番となるわけです。モノに搭載されたセンサーが計測を行い、それをクラウドに収集して集計、課金額を決定する。ユーザーにも、リアルタイムに「今月の課金額はいくらか」といった情報を見せることができます。

このように、モノの世界へのXaaSの広がりには、IoTが深く関わっています。言い方を変えれば、IoTがなければモノの世界のXaaSは成り立たず、“リース止まり”だったかもしれません。