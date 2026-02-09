ソラコムの生成AI「Wisora」、チカクが採用　問い合わせ対応を短期間で自動化

ソラコムは2月9日、チカクが、問い合わせ対応を強化するためにソラコムの生成AIボット「Wisora」を導入したと発表した。

Wisoraは、AIに詳しくない担当者でも直感的にチャットボットを作成し、運用できる使いやすさが特徴だ。これにより、短期間でLINE公式アカウントに組み込むことが可能になり、迅速な導入を実現した。チカクでは、これまで個別対応に重点を置いてきたが、AIを導入することでさらにリーズナブルで迅速なサポート体制の確立を目指す。

チカクが開発する「ちかく」サービスは2025年秋から新たなレンタルプランを開始し、一人暮らしの親の見守りを強化している。AIの導入により、問い合わせの質とスピードを維持しつつ、より多くの問い合わせに対応できる体制を構築した。ソラコムは、このようなチカクのニーズに応じて、IoTやAIを用いたサービス提供を支援し、チカクの事業成長をサポートするとしている。

Wisoraの主な特長は、簡単な学習プロセス、多彩な連携オプション、継続的な改善機能、そして柔軟なカスタマイズ性だ。これにより、多様なニーズに応じたシステム構築が可能になり、ユーザー体験を向上させる。これらの機能を通じて、チカクとソラコムは、高齢者やその家族が安心して使えるサービスの提供を目指す。