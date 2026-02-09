ソラコムの生成AI「Wisora」、チカクが採用　問い合わせ対応を短期間で自動化

さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　ソラコムは2月9日、チカクが、問い合わせ対応を強化するためにソラコムの生成AIボット「Wisora」を導入したと発表した。

　Wisoraは、AIに詳しくない担当者でも直感的にチャットボットを作成し、運用できる使いやすさが特徴だ。これにより、短期間でLINE公式アカウントに組み込むことが可能になり、迅速な導入を実現した。チカクでは、これまで個別対応に重点を置いてきたが、AIを導入することでさらにリーズナブルで迅速なサポート体制の確立を目指す。

　チカクが開発する「ちかく」サービスは2025年秋から新たなレンタルプランを開始し、一人暮らしの親の見守りを強化している。AIの導入により、問い合わせの質とスピードを維持しつつ、より多くの問い合わせに対応できる体制を構築した。ソラコムは、このようなチカクのニーズに応じて、IoTやAIを用いたサービス提供を支援し、チカクの事業成長をサポートするとしている。

　Wisoraの主な特長は、簡単な学習プロセス、多彩な連携オプション、継続的な改善機能、そして柔軟なカスタマイズ性だ。これにより、多様なニーズに応じたシステム構築が可能になり、ユーザー体験を向上させる。これらの機能を通じて、チカクとソラコムは、高齢者やその家族が安心して使えるサービスの提供を目指す。 

■関連サイト

soracom トップへ

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月